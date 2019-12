A.T. Kearney publie ses prévisions sur l'état du monde en 2020

(AOF) - A.T. Kearney et son think-tank, le Global Business Policy Council (basé à Washington), ont publié leurs prévisions sur l'état du monde en 2020. Du point de vue politico-économique, des lignes de fracture majeures vont s'accentuer en 2020, notamment via des conflits de générations de plus en plus radical et un regain des tensions en Asie du nord, estime le cabinet international de conseil en stratégie.

Les crises climatiques vont se multiplier. Face au manque d'eau potable, aux catastrophes naturelles et aux pollutions urbaines, les secteurs publics et privés n'auront d'autre choix que de collaborer plus intensément pour espérer trouver des solutions innovantes à ces problématiques cruciales, souligne A.T. Kearney.

Le développement technologique et le digital continueront d'impacter fortement les populations (" techlash "), notamment autour de la question de la confidentialité des données et des politiques publiques choisies sur cette question (la RGPD européenne faisant désormais office de modèle), prévient le cabinet de conseil.

Par ailleurs, le déploiement de la 5G et la multiplication des projets d'exploration spatiale achèveront d'intensifier la compétition internationale.