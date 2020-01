A suivre aujourd'hui... XILAM

(AOF) - Xilam Animation, société de production et de distribution de programmes d'animation, a annoncé la finalisation de l'acquisition de 50,1% du capital et des droits de vote de Cube Creative, une société française de production d'animation en images de synthèse et en 3D, à la suite de l'entrée en négociation exclusive annoncée le 6 juin 2019. Le montant de l'opération n'a pas été précisé. Ce rapprochement permet à Xilam de poursuivre la croissance de ses livraisons de programmes d'animation et de l'accélérer à moyen-terme. L'acquisition sera consolidée à compter du 20 janvier.

Fondée en 2002 et basée à Levallois-Perret, Cube Creative est un studio intégré de production de films d'animation en images de synthèse qui œuvre sur différents formats : court-métrages, vidéo-clips, spots publicitaires, films " grands formats " en relief, séries et longs métrages. Elle compte parmi ses clients des marques telles que Cartier, Lu, Total, Kelloggs ou encore Skoll, des parcs d'attraction, mais aussi les grandes chaînes de télévision française. Cube Creative développe ainsi depuis quelques années des productions propriétaires telles que les séries Athleticus (diffusée sur Arte), Kaeloo (sur Canal+, Teletoon+, C8), ou encore Tangranimo (en cours pour France télévisions) et Pfffirates (en cours pour TF1).