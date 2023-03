A suivre aujourd'hui... Wendel

(AOF) - Wendel affiche un actif net réévalué, qui mesure la valeur de son portefeuille d'actifs, au 31 décembre 2022 de 7,456 milliards d'euros, soit 167,9 euros par action, en repli de 9,2%. La société d'investissement explique ce repli par la baisse des marchés actions dans la valeur des actifs cotés. En revanche, la valeur des actifs non cotés a progressé de 10% sur l’année, à périmètre constant.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 15,9% à 8,7 milliard d'euros. Il est en progression de 10,7% en organique. La contribution des filiales consolidées ajustée est de 791 millions d'euros, en croissance de 15,5%.

Le résultat net part du groupe s'établit à 656,3 millions d'euros en 2022 contre 1,047 milliard d'euros en 2021.

" Wendel peut enclencher dès à présent une nouvelle étape de son développement autour d'orientations stratégiques créatrices de valeur pour tous ses actionnaires. Notre ambition est, d'abord, d'investir environ 2 milliards d'euros dans les 24 mois, dans des entreprises en Europe et en Amérique du Nord. Wendel sera un actionnaire actif et influent, œuvrant au plus proche de ses sociétés, afin d'accélérer leur croissance. C'est notamment le cas de Bureau Veritas dont nous sommes convaincus du potentiel ", a déclaré le président du directoire, Laurent Mignon.

Avant d'ajouter : " Par ailleurs, Wendel a décidé de développer une activité de gestion pour compte de tiers, en s'appuyant sur la légitimité et la compétence de ses équipes. Ce nouveau métier, dont la croissance s'inscrira dans le temps, représentera une nouvelle source de création de valeur, au côté de son activité d'investisseur de long terme. Notre objectif est d'offrir, à nos actionnaires, un TSR à deux chiffres " .

Le ratio LTV, équivalent au taux d'endettement, est de 5,8% au 31 décembre 2022. La liquidité totale s'élève à 1,7 milliard d'euros au 31 décembre 2022, dont 961 millions de trésorerie disponible et 750 millions d'euros de ligne de crédit (non tirée).

Un dividende ordinaire de 3,20 euros par action au titre de l'exercice 2022, en hausse de 6,7%, sera proposé à l'Assemblée générale du 15 juin 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Société d’investissement née en 1704 et numéro un européen du private equity ;

- Portefeuille de 7,1 Mds€, réparti entre sociétés cotées -Bureau Veritas et Tarkett- pour 27% de l’actif brut et participations non cotées –Cromology, Stahl, Constantia Flexibles, CPI… ;

- Chiffre d’affaires de 7,5 Mds€ réparti entre Bureau Veritas pour 61 %, Constantin Flexibles pour 20 %, Stahl pour 9 % et Cromology pour 8%, IHS étant mis en équivalence (1,2 M€ de revenus);

- Investissements à parts égales entre l’Europe, surtout l’Allemagne, l’Amérique du nord et les émergents dont l’Afrique avec Tsebo, Servcor, Compass et IHS et l’Inde avec Creative Polypack ;

- Modèle d'affaires :

- prise de contrôle d’entreprises leaders ou d’une participation influençant la stratégie,

- répartition des actifs entre détention en direct et via le holding Oranje Nassau,

- enveloppe d’investissement de 750 M par an et contrôle de la dette à 2,5 M€ au plus,

- taux de retour moyen à 2 chiffres, hausse régulière de la distribution ;

- Directoire mené à compter du 2 décembre par Laurent Mignon et conseil de surveillance de 11 membres dirigé par Nicolas von Hulst, la famille Wendel détenant 37,7 % des actions et 50,77 % des droits de vote ;

- Situation financière solide avec un ratio LTV de 6 % et des liquidités de 1,7 Mds€ à fin septembre, avec une dette au coût moyen de 1,7 % et d’une maturité de 6,6 ans.

Enjeux

- Feuille de route 2021-2024 :

- portefeuille de 7 à 10 sociétés avec investissements en fonds propres de 150 à 500 M€ et saisie d’opportunités en capital-développement,

- montée du Wendel Lab à 5-10 % du capital développement,

- focalisation sur l’Europe de l’Ouest, notamment la France, et les Etats-Unis ;

- Stratégie d’innovation visant à saisir les leviers de création de valeur dans le digital,

- nouvelle direction de « la stratégie informatique et de transformation digitale »

- déploiements SI RH et ERP Finance et renforcement de la cybersécurité,

- renforcement du Wendel Lab, à la fois en charge des investissements dans les fonds investis dans le digital et les entreprises disruptives ou directement dans des start-up (167 M€ d’engagements au total) ;

- Stratégie RSE « Être exemplaire » activant 2 leviers, le comportement en tant qu’entreprise et les stratégies d’investissement et de gestion de portefeuille, d’où l’intégration de la société dans les indices ESG :

- rémunération des collaborateurs partiellement indexées sur des critères ESG,

- intégration des critères ESG dans les processus d'investissement -54 % des revenus apportés par des services ou produits à valeur ajoutée sociale et environnementale,

- éco-efficacité dans le processus opérationnel afin de réduire l'empreinte carbone,

- lancement du 1er emprunt et du 1er crédit syndiqué avec critères ESG ;

- Rotation du portefeuille en 2022 : acquisition de l’américain ACAMS, n° 1 mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent, cession de Cromology pour 869 M€ et 51 M€ engagés auprès de fonds par Wendel Lab.

Défis

- A fin septembre, repli, reflétant celui des marchés d’actions, de l'actif net réévalué, de 155,2 €, à comparer au cours de Bourse ;

- Forte sensibilité à Bureau Veritas, 1er contributeur aux profits ;

- Faible exposition à la Russie et à l’Ukraine, de l’ordre de 1 % ;

- Après une croissance de 20,9 % du chiffre d’affaires des sociétés en portefeuille, à fin juin affichant toutes des croissances de leur chiffre d’affaires au 1er semestre ;

- Programmes de rachats d’actions.