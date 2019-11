A suivre aujourd'hui... WAVESTONE

(AOF) - Au deuxième trimestre, clos fin septembre, de l'exercice 2019/20, le chiffre d'affaires de Wavestone s'est élevé à 96,2 millions d'euros, en croissance de 11% par rapport. La croissance trimestrielle à taux de change et périmètre constants (hors Metis Consulting et WGroup) du cabinet de conseil en management et technologies s'élève quant à elle à 2%. Au cours du 1er semestre 2019/20, Wavestone a conservé un rythme de recrutement dynamique, conforme à l'objectif de plus de 600 recrutements bruts visés sur l'ensemble de l'exercice.

Dans le sillage de la fin du dernier exercice, le turn-over a poursuivi sa décélération. Au 30 septembre 2019, le turn-over s'établissait à 16% sur 12 mois glissants, contre 17% au 30 juin 2019 et 18% au 31 mars 2019.

Au 30 septembre 2019, Wavestone comptait 3 262 collaborateurs, contre 3 094 au 31 mars dernier. Pour mémoire, les effectifs du cabinet ont bénéficié de l'apport des 61 collaborateurs permanents de WGroup au 1er août 2019.

Le taux d'activité a sensiblement reculé durant l'été, et s'est inscrit à 71% au 2ème trimestre (contre 74% au 1er trimestre). Outre un environnement de marché plus difficile, en particulier dans les secteurs des Services financiers, de l'Industrie et du Retail, il a pâti de ralentissements ou de suspensions de projets chez certains clients. Sur l'ensemble du semestre, le taux d'activité s'est élevé à 72%, contre 75% pour l'exercice précédent.

Le taux journalier moyen s'élève à 876 euros au 1er semestre, contre 872 euros pour l'ensemble de l'exercice 2018/19.

Wavestone confirme viser, hors WGroup, une croissance annuelle de son chiffre d'affaires supérieure à 5%, assortie d'une marge opérationnelle courante supérieure à 13%. " L'objectif de croissance annuelle devient toutefois plus challenging du fait du retard pris au 1er semestre ", a averti cabinet de conseil en management et technologies. Ces objectifs avaient déçu les investisseurs en mai lors de leur présentation.

A l'occasion de la publication des résultats semestriels 2019/20, Wavestone actualisera ses objectifs annuels en y intégrant la contribution de WGroup.