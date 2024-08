A suivre aujourd'hui... VusionGroup

(AOF) - VusionGroup annonce un nouveau partenariat avec Ace Hardware pour déployer les solutions innovantes du groupe au sein de l'enseigne américaine (qui est un pionnier dans le déploiement d'étiquettes électroniques dans le secteur du bricolage aux Etats-Unis). Les étiquettes électroniques de VusionGroup connectées à VusionCloud et VusionOX, le système d'exploitation IoT développé par le Groupe et basé sur la technologie Bluetooth Low Energy (BLE), permettent à Ace Hardware de mettre à jour les prix en magasin en quelques secondes, assurant ainsi une gestion des prix simple et sans erreur.

Cette digitalisation des rayons rend l'ensemble des collaborateurs plus agiles, réactifs et précis, tout en consacrant davantage de temps à la relation client. Ace Hardware améliore également de manière significative les opérations en magasins grâce à la plateforme VusionCloud, qui permet de suivre, contrôler et gérer à distance les étiquettes électroniques et l'IoT en rayons.

La préparation de commandes en magasin est également optimisée grâce aux LED clignotantes des étiquettes et aux fonctionnalités "put to light" et "pick to light" facilitant le parcours des clients et des collaborateurs en magasin.

Les avantages combinés de la technologie BLE, des LED clignotantes en rayon et du Cloud améliorent ainsi l'expérience client, la performance des équipes et contribuent à accroître la rentabilité des magasins Ace Hardware.

Ce partenariat pourra également, à terme, permettre le déploiement d'autres solutions de VusionGroup, notamment la détection des ruptures de stock, la conformité des planogrammes, et le retail media en magasin.

