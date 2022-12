A suivre aujourd'hui... Voltalia

(AOF) - Voltalia, entreprise internationale des énergies renouvelables, se renforce en Ouzbékistan. En juillet 2022, Voltalia a participé à un appel d'offres, parrainé par la Banque mondiale par le biais du programme Scaling Solar de la SFI, pour une nouvelle centrale solaire à Uch-Uchak dans la région de Khorezm en Ouzbékistan. Voltalia a été informé par le gouvernement ouzbek avoir remporté l'offre pour cette nouvelle centrale de 123 mégawatts (100 mégawatts CA).

Le site proposé est situé près de la frontière turkmène dans la province ouzbèke occidentale de Khorezm, à environ 150 kilomètres au sud-est de la capitale provinciale Urgentch et à environ 900 kilomètres à l'ouest de la capitale du pays, Tachkent.

La centrale solaire utilisera les dernières technologies disponibles, avec des panneaux bi-faciaux à haute performance montés sur des trackers. Avec une mise en service prévue en 2024, le contrat comprendra la conception, la construction, le financement, la propriété, l'exploitation et la maintenance de la centrale ainsi que la conception, le financement et la construction des installations d'interconnexion de l'acheteur.

Cet investissement sera financé par la dette du projet et sera soutenu par les principales institutions de financement du développement de la région. Le plan de déploiement des énergies renouvelables de l'Ouzbékistan vise le développement de 12 gigawatts de capacité solaire et éolienne d'ici 2030 et cet investissement à Khorezm contribuera à atteindre les objectifs ambitieux fixés par le gouvernement ouzbek.

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.