A suivre aujourd'hui... Vivendi

(AOF) - Vivendi a dévoilé au titre de l'exercice 2024 un résultat net ajusté de 111 millions d'euros contre un bénéfice de 336 millions un an plus tôt. Le groupe de médias et de communication a réduit sa perte opérationnelle passant de 33 millions à 1 million d'euro. Vivendi explique la réduction de la perte par une amélioration du résultat opérationnel de Gameloft et par une progression importante de la quote-part dans le résultat net d’UMG, passant de 94 millions d’euros en 2023 à 122 millions d’euros en 2024. Le chiffre d'affaires s'affiche en retrait de 4,9% à 297 millions d’euros.

Il a reculé de 5,2% en données comparables.

L'actif net réévalué (ANR), qui reflète l'estimation, nette des passifs financiers, de la valeur de l'ensemble des participations du groupe, s'élève à 4,829 milliards d'euros soit 4,69 euros par action au 31 décembre 2024.

" L'année 2024 a été particulièrement dense et riche pour Vivendi, marquée par le projet de scission réalisé dans les délais que nous nous étions fixés et par les cotations respectives de Canal+, Havas et Louis Hachette Group. Les résultats, que nous présentons aujourd'hui, sont le reflet de cette opération", a fait part Vivendi dans un communiqué.

Au 6 mars 2025, Vivendi détient directement 38,1 millions d'actions, représentant 3,7 % du capital.

L'assemblée générale du 28 avril prochain se prononcera sur la proposition d'un dividende ordinaire de 4 centimes d'euro par action, au titre de l'exercice 2024, ce qui représenterait un décaissement de près de 40 millions d'euros, conformément à l'objectif d'un rendement de l'action Vivendi autour de 1,5 % annoncé en novembre 2024. Le détachement du coupon interviendrait le 29 avril 2025 pour une mise en paiement à partir du 2 mai 2025.

Après le spin-off de Vivendi en décembre dernier (cotation de Canal + à Londres, de Havas à Amsterdam et de Hachette à Paris) et son départ quelques jours plus tard de l'indice CAC 40, le groupe détenu par Vincent Bolloré englobe toujours plusieurs actifs, dont une participation de 9,98% dans Universal Music Group - elle-même mise en Bourse en 2021 par le groupe français.

La firme est aussi présente au capital du géant de la télévision italienne MediaForEurope (ex-Mediaset), avec près de 20% des actions, ainsi qu'au sein de la société de production française Banijay (19,2%), ou encore du groupe de médias espagnol Prisa (11,9%). Vivendi est par ailleurs l'unique actionnaire de Gameloft.

