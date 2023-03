A suivre aujourd'hui... Vivendi

(AOF) - Vivendi a fait état de comptes 2022, faisant ressortir un résultat net part du groupe en perte de 1 milliard d’euros essentiellement en raison de la déconsolidation de Telecom Italia. Il s'était élevé à 24,7 milliards en 2021 du fait de la plus-value de déconsolidation de 70 % d’UMG. L'Ebitda du géant des médias s'affiche à 868 millions d'euros, en amélioration de 35,6%. Son chiffre d'affaires s'établit à 9,6 milliards d'euros, en hausse de 10,1 %.

Il a été soutenu par les activités de Havas (+ 424 millions d'euros) et Groupe Canal+ (+ 100 millions d'euros), et par les performances élevées de Gameloft (+56 millions d'euros).

Au 31 décembre 2022, l'endettement financier net de Vivendi s'établit à 860 millions d'euros, contre une position de trésorerie nette de 348 millions d'euros au 31 décembre 2021. Cette évolution est principalement liée au cours de l'exercice 2022 à un investissement par Vivendi dans Lagardère dans le cadre de l'offre publique d'achat (OPA) sur ce dernier et un investissement par Groupe Canal+ dans MultiChoice Group.

Par ailleurs, ses lignes de crédit confirmées sont disponibles à hauteur de 2,8 milliards d'euros et ses fonds propres consolidés s'élèvent à 17,6 milliards d'euros.

Au 31 décembre 2022, compte tenu de l'exercice de droits de cession au prix de 24,10 euros dans le cadre de la branche subsidiaire de l'OPA, Vivendi détient 57,66 % du capital de Lagardère. Vivendi dispose dans le même temps de 22,81 % des droits de vote théoriques dans l'attente de l'autorisation de la prise de contrôle de Lagardère par les autorités de la concurrence, en application du règlement européen sur le contrôle des concentrations.

Depuis le 1er janvier 2022, Vivendi a racheté 30,5 millions de ses propres actions (soit 2,76 % de son capital), représentant un montant de 325,3 millions d'euros, en totalité dans le cadre du précédent programme de rachat. Au 8 mars 2023, Vivendi détient 78,2 millions d'actions d'autocontrôle, représentant 7,1 % du capital.

Concernant la vente d'Editis - le chiffre d'affaires 2022 du groupe d'édition s'établit à 789 millions d'euros, en recul de 8,1 % - le groupe Vivendi a annoncé dans son communiqué la poursuite des échanges constructifs avec la Commission européenne et des discussions avec les potentiels repreneurs d'Editis dans l'optique d'un dépôt d'une proposition de remèdes aux alentours de la mi-mars.

Selon une information révélée par la Lettre A, la Commission européenne s'oppose "à titre préliminaire" au rachat du groupe de distribution et de médias Lagardère par Vivendi.

Points clés

- Holding de 3 pôles, la culture avec Editis, le divertissement culturel avec Canal Group, DailyMotion et Gameloft, et les médias avec Havas Group et Prisma Media ;

- Revenus de 9,6 Md€ générés par le groupe Canal + (60 %), par Havas (24 %) et Editis (9 %) ;

- Modèle d’affaires « Creation Unlimited » visant à devenir n° 1 mondial dans les contenus, les médias et la communication en accélérant la croissance des métiers, investissant à long terme, créant des synergies entre métiers et valorisant les catalogues ;

- Capital contrôlé à 27,03 % et 29,73 % des droits de vote par le Groupe Bolloré, le conseil de surveillance de 13 membres étant présidé par Yannick Bolloré ;

- Bilan exempt de dettes avec une trésorerie nette de 348 M€, des fonds propres de 19,2 Md€.

Enjeux

- Stratégie fondée sur la valorisation des propriétés intellectuelles et des contenus par franchises, « live » (festivals), sur la pénétration des marchés africains, indien et chinois et sur la distribution en ligne via Dailymotion ;

- Bonne visibilité de l’activité, les abonnements représentant près des 2/3 des revenus ;

- Stratégie d’innovation fondée sur l’émergence de créateurs locaux, sur l’offre de plateformes et d’incubateurs de création dans plusieurs pays et sur l’investissement dans des sociétés innovantes ;

- Stratégie environnementale « Creation for the future » : objectif de neutralité carbone avec une baisse de 30 % dès 2025 /économie circulaire, dès l’écoconception ;

- Pénétration de la Chine après la cession de 10 % d’UMG à Tencent avec l’acquisition de Front Network;

- Règlement du conflit avec Mediaset (près de 29 % du capital mais droits de vote faibles) et Fininvest.

Analyse sectorielle Communication et Médias

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.