A suivre aujourd'hui... VIVENDI

(AOF) - Le groupe Canal+ et beIN Sports ont engagé des discussions exclusives en vue de conclure un accord de distribution exclusif et de sous-licence. Selon ses termes de l'accord, la filiale de Vivendi proposerait dans ses offres l'ensemble des chaînes de sport premium de beIN Sports et leurs contenus. En parallèle, Canal+ deviendrait à partir du 1er juin 2020 le distributeur exclusif de beIN Sports sur toutes les plateformes et auprès de l'ensemble des opérateurs tiers en France.

Le projet d'accord prévoit également que beIN Sports sous-licencie en exclusivité à Canal+ ses droits 2020-2024 de football de Ligue 1, permettant aux abonnés de Canal+ de bénéficier de deux matches par journée, dont 28 des 38 meilleures affiches de Ligue 1 de chaque saison, dès la prochaine saison (2020-2021).

L'accord exclusif serait valable pour une période de 5 ans renouvelable.

"Le nouveau partenariat entre Canal+ et beIN Sports permettrait à Canal+ de proposer une offre sportive unique et renforcée par le portefeuille de droits exceptionnels de beIN Sports (football, handball, sports majeurs américains, rugby et tennis). De son côté, beIN Sports bénéficierait de l'expertise, de la force de distribution et de l'infrastructure de Canal+ pour accroître significativement son rayonnement sur le marché français", ont expliqué les deux groupes.

Canal+ et beIN Sports, qui conserveraient à la fois leurs identités, leurs marques et leur autonomie éditoriale, continueraient à répondre de manière indépendante aux appels d'offres de droits sportifs.

L'accord envisagé sera soumis aux instances représentatives du personnel de beIN Sports en France.