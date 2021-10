A suivre aujourd'hui... Virbac

(AOF) - La forte croissance de Virbac s’est poursuivie lors du troisième trimestre 2021. Le spécialiste de la santé animale a réalisé un chiffre d’affaires de 288,2 millions d’euros, en hausse de 22,4% par rapport à la même période de 2020. À parités constantes, la croissance ressort à 21% « principalement tirée par la remarquable performance de l’Europe et des États-Unis et la bonne tenue des autres zones, en particulier du Chili, qui connaît un rebond et une croissance sur le trimestre », explique le groupe.

" En Europe, tous les pays contribuent à la croissance et notamment le Royaume-Uni, la France, l'activité export de la zone, l'Allemagne, et le Benelux qui réalisent des performances exceptionnelles dans le segment des animaux de compagnie (vaccins, petfood et produits de spécialités) ", a poursuivi Virbac.

Les États-Unis bénéficient également d'une très forte croissance sur le trimestre notamment grâce aux gammes dentaire, de spécialités, d'antiparasitaires et à la contribution des produits lancés récemment (Clomicalm, Itrafungol, petfood iVet, Milbehart…).

L'Amérique latine bénéficie de la performance du Chili, qui contribue à la moitié de la croissance du trimestre sur la zone, et du très fort dynamisme du Brésil et du Mexique. Quant à l'Asie-Pacifique, l'Australie porte l'essentiel de la croissance du trimestre grâce aux produits pour ruminants (vaccins, antiparasitaires et compléments nutritionnels).

L'Inde, la Chine et le Japon sont en retrait sur la période après un premier semestre en très forte croissance, et un effet de base très défavorable pour l'Inde, en comparaison du troisième trimestre de 2020.

Concernant ses perspectives annuelles, Virbac anticipe à présent, une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants (hors impact de la cession de Sentinel) comprise entre 16% et 18% (soit entre 13% et 15% à taux constants et périmètre réel), ainsi qu'un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" qui devrait se situer autour de 16% à taux de change constants.

Le groupe estime que l'impact des produits acquis auprès d'Elanco (Clomicalm et Itrafungol), et auprès d'iVet (petfood US) pourrait représenter environ 1,5 point de croissance du chiffre d'affaires. Par ailleurs, il anticipe un impact défavorable des changes sur le chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros lié à la dépréciation des devises.

Enfin, Virbac dit rester vigilant face à à l'évolution des coûts logistiques et sourcing dans les prochains mois et mobilisé pour y faire face.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.