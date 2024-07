A suivre aujourd'hui... Vinpai

(AOF) - Vinpai annonce un chiffre d’affaires en "forte croissance" de 28% au premier semestre 2024, à 5,1 millions d'euros, après un deuxième trimestre en croissance de 62% sur un an à 2,55 millions d'euros. Le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination de l’agroalimentaire et de la cosmétique invoque le "maintien de la dynamique commerciale portée par les nouveaux clients et l’ouverture récente de l’activité au sein de nouveaux marchés".

L'activité commerciale fait ressortir un carnet de commandes à 3 millions d'euros à fin juin 2024, contre 6,4 millions d'euros au 30 juin 2023, une baisse qui résulte "pour partie" d'un contexte économique adverse, réduisant les prises de commandes, et de "la mise à l'échelle de l'outil industriel de la société, lui ayant permis d'accélérer significativement son rythme de production", entre 4 et 6 semaines, et donc d'écouler plus rapidement son carnet de commandes.

Vinpai reste cependant "en mesure de confirmer ses objectifs à horizon 2025", avec un chiffre d'affaires à 16 millions d'euros et un taux d'EBE supérieur à 10%.

