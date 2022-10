A suivre aujourd'hui... Vinci

(AOF) - A travers sa filiale Cobra IS et en groupement avec Sener, Vinci a signé le contrat EPC pour la réalisation du premier terminal de regazéification d'Allemagne. Il aura une capacité de production de 10 000 millions de m3 de gaz naturel par an et disposera de deux réservoirs de 165 000 m3 chacun. Le terminal sera également équipé des systèmes, infrastructures et bâtiments d'exploitation auxiliaires.

Infrastructure stratégique pour le client German LNG Terminal, ce terminal - situé à Brunsbüttel à l'embouchure de l'Elbe (mer du Nord) - permettra à l'Allemagne d'importer du gaz naturel liquéfié par voie maritime.

Le gaz naturel liquéfié des navires y sera déchargé, stocké, regazéifié puis injecté dans le réseau allemand ou transporté par voie routière ou ferroviaire.

L'installation doit être livrée en 2026 avec une durée du chantier de 42 mois.

Cobra IS et Sener disposent d'une expertise reconnue dans ce type de projet, avec la réalisation des terminaux de gaz naturel liquéfié de Sagunto et Bahia Bizkaia en Espagne, Gate aux Pays-Bas, Dunkerque en France et Zeebruges en Belgique.

