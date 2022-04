A suivre aujourd'hui... Vinci

(AOF) - Le chiffre d'affaires consolidé de Vinci au premier trimestre 2022 s'est élevé à 12,8 milliards d'euros, en hausse de 26% sur un an, dont +12% en organique. En France (49 % du total), le chiffre d'affaires a atteint 6,2 milliards d'euros, en hausse de 7,3 % à structure réelle et de 6,9 % à périmètre comparable. A l'international – qui représente désormais plus de la moitié de l'activité du Groupe (51 % du total) - le chiffre d'affaires s'établit à 6,6 milliards d'euros, en progression de 51 % à structure réelle et de 19 % à structure comparable.

Les prises de commandes de Vinci Energies et de Vinci Construction s'élèvent à 11,4 milliards d'euros. Elles sont quasiment stables malgré un effet de base exigeant en raison des grands projets remportés par Vinci Construction au 1er trimestre 2021. Les prises de commandes de Cobra IS se sont élevées à 1,1 milliard d'euros sur le trimestre.

Au total, le carnet de commandes au 31 mars 2022 atteint 55 milliards d'euros, incluant celui de Cobra IS pour 8,4 milliards d'euros. Il est en augmentation de 20% sur 12 mois (+2% hors Cobra IS) et représente près de 14 mois d'activité moyenne.

Le chiffre d'affaires des Concessions a bondi de 33% en données comparables, à 1,78 milliards d'euros, porté par la poursuite du redressement du trafic aérien (activité multipliée par 2,5 pour Vinci Airports), les autoroutes yant progressé de 15%. Vinci Energies, Vinci Construction et Vinci Immobilier ont respectivement connu des croissances comparables de 4,5%, 11% et 5,4%.

Pour 2022, le géant du BTP table sur un résultat net supérieur à son niveau de 2019.

