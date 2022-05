A suivre aujourd'hui... Vinci

(AOF) - Vinci, à travers sa filiale Cobra IS, vient de signer le contrat des installations électromécaniques du tunnel du Femern. D’un montant de plus de 4 milliards de couronnes danoises (535 millions d’euros), le contrat recouvre principalement la réalisation des systèmes de ventilation, d’éclairage et de sécurité de l’ouvrage. Il s’y ajoute la maintenance des systèmes électromécaniques dans les cinq galeries du tunnel - deux pour la route, deux pour le train à grande vitesse et une galerie de service - sur les six prochaines années.

Report de la filière de recyclage des déchets

Les professionnels considèrent que l’assujettissement à l'écocontribution des matériaux et produits de construction afin de recycler les déchets du bâtiment pourrait renchérir les prix de 5% à 10%, ce qui est bien supérieur aux 2,5% à 3% estimés par l'Agence de la transition écologique. Par ailleurs, les artisans du bâtiment doivent connaître suffisamment à l'avance le montant des écocontributions à payer sur leurs achats, pour en tenir compte dans leur devis. Or il n'existe encore aucun barème des écocontributions. Face au choc inflationniste et en tenant compte du retard pris, la nouvelle filière devrait démarrer de façon opérationnelle à partir de 2023 et monter en puissance sur trois à quatre ans.