A suivre aujourd'hui... Vicat

(AOF) - Vicat a dévoilé des résultats annuels en baisse en raison de la forte hausse des coûts de l’énergie. Le résultat net part du groupe a reculé de 23,6% à 156 millions d’euros. L’Ebitda du cimentier a baissé de 7,9% à 570 millions d’euros. Il a reculé de 5,9% à périmètre et change constants. La marge d’Ebitda a atteint 15,6%, en baisse de 420 points de base. Vicat a été confrontée à une très forte inflation des coûts de production, et notamment de l’énergie, et à l’impact de plusieurs opérations industrielles non récurrentes.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 3,642 milliards d'euros, en progression de 19,7% à périmètre et change constants. Il a progressé de 16,6% en base publiée.

En 2023, Vicat s'attend à une poursuite de la hausse de son chiffre d'affaires soutenue par des marchés qui devraient, dans l'ensemble, se montrer résilients et par le plein effet des hausses des prix de vente enregistrés en 2022 et des nouvelles hausses attendues en 2023. L'Ebitda généré par le groupe en 2023 est attendu en hausse, à un niveau au moins équivalent à celui enregistré en 2021.

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.