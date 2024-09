A suivre aujourd'hui... Vetoquinol

(AOF) - Le laboratoire Vetoquinol enregistre un chiffre d’affaires de 264 millions d'euros pour les 6 premiers mois de l’exercice 2024, en hausse de 3,2 % à données publiées. Le spécialiste de la santé animale précise que la poursuite de la simplification de sa gamme des produits Complémentaires se traduit par une baisse volontaire d’environ 1,6% du chiffre d’affaires, tandis que l’activité des produits Essentiels s’élève à 160 millions d'euros , en progression de 6% à données publiées et représente 61 % des ventes du laboratoire contre 59 % il y a un an.

"Le principal moteur de la stratégie du groupe continue de porter le développement du laboratoire" souligne Vetoquinol.

L'Ebitda du laboratoire Vetoquinol s'établit à 45 millions d'euros au 30 juin 2024, soit 17% du chiffre d'affaires, contre 54 millions et 23,3% en 2023. Il est impacté selon la direction par la baisse d'activité aux États-Unis, par l'accroissement du rythme des dépenses en R&D (8,1 % du chiffre d'affaires contre 6,9 % il y a un an) et par la décision d'engager dès le premier semestre une part importante du budget de marketing annuel.

Le résultat net du laboratoire Vetoquinol s'élève à 24 millions d'euros, soit 9% du chiffre d'affaires. Le résultat net part du groupe était de 32 millions au 1er semestre 2023, soit 12,6% des revenus.

Avec une position globale nette de trésorerie positive de 142 millions d'euros , en hausse de 12 millions d'euros sur les 6 premiers mois de l'exercice 2024, Vetoquinol " dispose de solides fondamentaux (rentabilité opérationnelle, génération de cash-flow, et capitaux propres renforcés) pour poursuivre sa stratégie de développement et a les moyens de financer ses ambitions de croissance externe ".

