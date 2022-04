A suivre aujourd'hui... Verallia

(AOF) - Verallia a réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 749,9 millions d'euros, en hausse de 24%. Le fort dynamisme des volumes de vente sur le trimestre en progression de près de 10 %, associé à des hausses de prix de vente supérieures à 10 % compensent une partie de la très significative inflation des coûts de production, a expliqué le spécialiste des emballages en verre. L'EBITDA ajusté a quant à lui aussi progressé de plus de 20% pour s'établir à 182,7 millions d'euros, pour une marge de 24,4% (-0,7 point).

Verallia anticipe par ailleurs une croissance de son chiffre d'affaires annuel supérieure à 10% grâce à la forte hausse des volumes dans un marché porteur et la progression importante des prix de vente, et a confirmé son objectif d'EBITDA ajusté de plus de 700 millions d'euros.

Le groupe a toutefois reconnu que l'évolution de la situation en Ukraine engendrait "une volatilité élevée qui est de nature à affecter les prévisions", et que la hausse du prix des intrants, notamment l'énergie, engendrerait cette année "une hausse significative" des coûts de production".

Points clés

- Troisième mondial et premier européen de l’emballage en verre pour boissons et produits alimentaires, créé en 1827 ;

- Chiffre d’affaires de 2,5 Mds réalisé à 69 % en Europe du sud et de l’ouest, 22 % en Europe du nord et de l’est et à 9 % en Amérique latine (2 ème producteur) ;

- Portefeuille équilibré de clients finaux : 33 % pour les vins tranquilles, 17 % pour les produits alimentaires, 13 % pour les bières, autant pour les spiritueux, 12 % pour les vins pétillants et autant pour les boissons non alcoolisées ;

- Modèle d’affaires « Glo-Cal » alliant force du réseau international et relation de proximité avec les clients ;

- Capital contrôlé par le brésilien avec 26,55 % du capital et 25,56 % des droits de vote, devant le fonds Horizon (13,34 % et 15,75 %), BpiFrance (7,51 % et 8,4 %), le brésilien BWSA et les salariés (3,54 % et 3,41 %), Michel Giannuzzi étant président-directeur général du conseil d’administration de 12 membres ;

- Bilan solide, avec un effet de levier de la dette, de 1,2 Md€, ramené à 1,8 à fin septembre.

Enjeux

- Stratégie 2022-24 aux objectifs relevés : croissance annuelle des ventes de 4 à 6 % et investissements à 10 % des revenus / pour 2024 : marge opérationnelle de 28 à 30 %, et bénéfice par action autour de 3 € / croissance des résultats et des dividendes supérieure à 10 % par an et rachats d’actions ;

- Stratégie d’innovation menée par 13 centres de R&D (39 brevets): co-construction des produits avec les clients, assortie d’applications digitales / « Selective line » pour les produits hauts de gamme / optimisation des échanges thermiques dans les fours / sécurisation des systèmes d’information ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 via avec 3 objectifs : pour 2025, maximisation de l’intégration du calcin dans ses processus de production à 59 % contre 49 % aujourd’hui afin de renforcer la dimension circulaire des emballages en verre et taux de collecte de 83 % contre 76 % en Europe, avec lancement en France d’un projet pilote de réutilisation viable des bouteilles et pots en verre / pour 2025, baisse de 3 % du poids des bouteilles / pour 2030, réduction de 46 % (vs 2019) des émissions de CO2 via, notamment, 220 M€ d’investissements et plantation de 100 000 arbres par an / lancement en mai du 1 er emprunt « durable » ;

- Capacité à résister à l’inflation des coûts énergétiques (16 % des coûts) par une gestion stricte des coûts et des relèvements des prix de vente, notamment en Amérique latine.

Défis

- A fin septembre 2021, hausse de 3,4 % des ventes et de 11,2 % du bénéfice d’exploitation ;

- Objectifs 2021, confirmés malgré les tensions inflationnistes, d’un chiffre d’affaires d’environ 2,6 Mds€ et d’un résultat d’exploitation d’environ 765 M$.

