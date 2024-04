A suivre aujourd'hui... Veom Group

(AOF) - Veom Group affiche une perte de 2,84 millions d’euros en 2023 contre un bénéfice net de 3,62 millions d’euros en 2022. L’Ebitda, retraité du crédit d’impôt recherche, est négatif à hauteur de 28 000 euros, contre un Ebitda positif de 550 000 euros un an plus tôt. Le spécialiste de la maison intelligente souligne qu’il est positif au second semestre, en rebond à 0,4 millions d’euros. Le chiffre d’affaires a reculé de 11% à 25 millions d’euros.

S'agissant de ses perspectives, Veom Group prévoit "de renouer en 2024 avec une croissance de son activité, à un rythme qui sera conditionné par l'évolution du contexte économique et notamment de la consommation dans le retail".

Le groupe entend poursuivre la progression de la marge brute et améliorer significativement son Ebitda, accéléré par la mise en place d'un plan de réduction des coûts d'environ 15% au sein des deux divisions, dont les premiers effets se matérialiseront au second semestre 2024, et seront pleinement effectifs sur l'exercice 2025.

Fiche sectorielle - Electronique

Les téléviseurs de grande taille en plein boom

Si les spécialistes s'attendaient à moins d'appétence pour les téléviseurs de grande taille à la sortie de la crise sanitaire, ce n'est manifestement pas le cas. L'IFA a souligné le développement de ces équipements, avec des écrans qui peuvent atteindre jusqu'à 120 pouces. Ce segment de marché devrait voir son activité portée par les Jeux olympiques de l'été prochain. Leader depuis dix-sept ans sur le marché des téléviseurs, Samsung propose la palette technologique la plus complète. Les téléviseurs de grande taille font plutôt partie des produits standards pour le géant coréen. Quant au chinois TCL, qui a ravi à LG la seconde place du marché mondial, il mise sur l'accessibilité de ses produits, avec des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par Samsung. Le groupe a réalisé une croissance de près de 68% entre le premier semestre 2021 et 2022 sur le segment des plus de 65 pouces. Sur un an, la taille moyenne des écrans commercialisés par TCL est passée de 46,3 à 49,9 pouces. Un autre acteur chinois, Hisense, cherche également à gagner des parts de marché sur ce créneau.