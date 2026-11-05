À suivre aujourd'hui - Vendredi 6 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(« The Day Ahead » est une publication diffusée par e-mail et au format PDF qui regroupe les principales actualités et événements de la journée, des analyses et d’autres dossiers. Pour recevoir « The Day Ahead », les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s’inscrire à l’adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s’inscrire à l’adresse RT/DAY/US. Toutes les heures sont indiquées en heure de l’Est (ET) / GMT)

5 novembre - Dans le calendrier économique américain, le rapport sur l’emploi du ministère du Travail, très suivi, devrait indiquer que les emplois non agricoles ont augmenté de 65.000 en octobre, après une hausse de 29.000 le mois précédent. Le taux de chômage devrait rester stable à 4,2 % en octobre. L’université du Michigan doit également publier les données préliminaires de novembre sur la confiance des consommateurs, l’indice devant se maintenir à 48. Par ailleurs, la Réserve fédérale devrait indiquer que le crédit à la consommation accordé aux consommateurs américains a probablement augmenté pour atteindre 12 milliards de dollars en septembre, contre 8,28 milliards de dollars en août.

Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, doit participer à une table ronde sur le thème « Supervision et réglementation » lors du symposium sur la banque et la finance organisé par l’université du Mississippi, dans le Mississippi (12h15 / 17h15). Le président de la Fed de New York, John Williams, devrait participer à une table ronde animée lors de la conférence de la Banque centrale européenne sur les marchés monétaires 2026 à Francfort (04h30/09h30). Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, devrait aborder « Le rôle important que jouent les banques de la Réserve fédérale au sein d’une banque centrale indépendante » lors d’une discussion organisée par Greater St. Louis, Inc. dans le Missouri (09h10/14h10).

Moderna s’apprête à publier ses résultats du troisième trimestre; les investisseurs s’intéresseront particulièrement aux ventes de vaccins contre la COVID-19 à l’étranger, aux revenus issus des partenariats et des paiements d’étapes, ainsi qu’à toute mise à jour concernant son vaccin individualisé à ARNm contre le cancer, développé en collaboration avec Merck.

L’assureur santé Humana devrait publier ses résultats du troisième trimestre. Les investisseurs devraient prêter attention à toute révision de ses prévisions annuelles, aux commentaires sur les coûts médicaux ainsi qu’à toute remarque concernant l’année 2027.

La société d’exploitation de pipelines Enbridge devrait publier un bénéfice au troisième trimestre conforme aux estimations, reflétant une contribution saisonnière plus faible de ses activités de distribution de gaz ainsi que des coûts de financement et d’exploitation plus élevés, malgré des volumes de transport stables et un chiffre d’affaires en hausse. Les analystes s’attendent à ce que la société affiche un bénéfice ajusté de 0,51 dollar par action pour le trimestre, en ligne avec les 0,51 dollar par action enregistrés un an plus tôt, selon les estimations compilées par LSEG.

Statistique Canada doit publier son rapport sur l’emploi du mois d’octobre. Les données devraient indiquer que l’économie a créé 13.600 emplois, après une baisse précédente de 68.300, tandis que le taux de chômage devrait s’être maintenu à 6,5 %.

En Amérique latine, le ministère brésilien du Commerce devrait annoncer que l’excédent commercial s’est creusé à 9,05 milliards de dollars en octobre, contre 7,74 milliards de dollars le mois précédent. L’institut national de la statistique chilien devrait faire état d’une hausse de 0,6 % des prix à la consommation en octobre, contre 0,4 % en septembre. Par ailleurs, l’institut national de la statistique argentin doit publier les chiffres de la production industrielle pour septembre.