À suivre aujourd'hui - Vendredi 30 octobre

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29 octobre - Les résultats des grandes entreprises des secteurs de l'énergie, de la santé et de la consommation seront au cœur de l'actualité vendredi. ExxonMobil détaillera les facteurs de marché ayant influencé ses résultats du troisième trimestre dans un document réglementaire publié avant l'ouverture du marché. Chevron publiera ses résultats du troisième trimestre et devrait afficher une hausse de 62 % de son bénéfice par action en glissement annuel, selon les données de LSEG.

Colgate-Palmolive devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, soutenue par une demande soutenue pour ses produits à bas prix, notamment dans les soins bucco-dentaires et l’alimentation pour animaux de compagnie. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur la politique de prix, la demande, l’impact d’une concurrence accrue et les prévisions annuelles.

Le laboratoire pharmaceutique AbbVie devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l’ouverture du marché. Les investisseurs suivront de près la croissance de Skyrizi et de Rinvoq, dans un contexte d’érosion continue des ventes d’Humira, ainsi que toute révision des perspectives de la société pour 2026.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, prononcera un discours d’ouverture avant le Symposium de recherche économique 2026 de la Fed de San Francisco, à San Francisco (à 12h00 ET / 16h00 GMT). Par ailleurs, le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, Alberto Musalem, s’exprimera sur l’économie américaine et la politique monétaire à New York devant le Shadow Open Market Committee (à 12h30 ET / 16h30 GMT).

Le Bureau des statistiques du travail du ministère américain du Travail doit publier l’indice des coûts salariaux du troisième trimestre, qui devrait afficher une hausse de 0,8 %, contre une augmentation de 0,9 % au trimestre précédent.

Par ailleurs, un tribunal de New Delhi examinera le recours formé par PepsiCo et Monster contre l’interdiction qui leur est faite d’utiliser le label “boisson énergisante”. La Haute Cour avait auparavant accordé une mesure de redressement partielle aux entreprises en leur permettant de vendre leurs stocks existants portant ce label.

Dans le même temps, OPay, société de paiement numérique axée sur l’Afrique et soutenue par SoftBank, devrait entrer en bourse à New York. Cette introduction en bourse est la dernière d’une série d’introductions en bourse liées à l’Afrique cette année.

Au Canada, Statistique Canada doit publier les chiffres du PIB du mois d’août. La croissance économique devrait progresser de 0,2 % en glissement mensuel, après être restée inchangée le mois précédent. Par ailleurs, le Canada publiera son solde budgétaire du mois d’août, après avoir enregistré un déficit de 4,77 milliards de dollars canadiens en juillet. Le déficit budgétaire cumulé depuis le début de l'année s'élevait à 5,14 milliards de dollars canadiens lors de la précédente publication.

En Amérique latine, l'agence mexicaine des statistiques doit publier les données préliminaires du PIB du troisième trimestre. La croissance économique annuelle devrait s'accélérer à 2,5 %, contre 2,1 % lors de la précédente publication, tandis que la croissance trimestrielle devrait ralentir à 0,7 %, contre 1,4 %.