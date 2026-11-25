(Les marchés américains seront fermés le jeudi 26 novembre à l'occasion de la fête de Thanksgiving)
Du côté de l'actualité économique américaine, le Bureau du recensement du département du Commerce devrait annoncer que le déficit commercial des biens s'est réduit à 133 milliards de dollars en octobre, contre 135 milliards le mois précédent.
Statistique Canada devrait publier ses chiffres du compte courant du troisième trimestre, après avoir affiché un excédent de 8,84 milliards de dollars canadiens au deuxième trimestre. Le ministère des Finances doit également publier ses chiffres relatifs au solde budgétaire pour le mois de septembre.
Du côté de l'Amérique latine, l'inflation au Brésil , mesurée par l'indice IGP-M, devrait afficher une hausse de 0,94% en novembre, contre une forte augmentation de 1,47% le mois précédent. Par ailleurs, le Mexique devrait afficher un excédent commercial de 2,077 milliards de dollars pour octobre, après avoir enregistré un déficit de 606 millions de dollars en septembre. De son côté, le Chili doit publier ses chiffres de l'emploi pour le mois d'octobre.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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