Lors de la conférence annuelle de la Banque centrale du Chili à Santiago, Lisa Cook , membre du Conseil de la Réserve fédérale, doit s’exprimer sur le thème “L’économie américaine dans un contexte mondial” (12h15/17h15). Par ailleurs, Christopher Waller , membre du Conseil de la Réserve fédérale, doit prononcer un discours de bienvenue lors de la finale du College Fed Challenge organisée par le Conseil de la Réserve fédérale à Washington (08h25/13h25).

Du côté des indicateurs économiques américains, l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan devrait s'établir à 51,5 en novembre, selon les prévisions, contre une estimation de 51.

Statistique Canada devrait annoncer que les ventes au détail ont probablement progressé de 0,7 % en septembre, après une hausse de 1,2 % en août. Hors automobiles, les ventes devraient augmenter de 0,7 %, après une hausse de 1,2 % le mois précédent.

L'agence nationale des statistiques du Mexique devrait annoncer que les ventes au détail ont probablement reculé de 0,3 % en septembre, après une hausse de 1,2 % le mois précédent. En glissement annuel, les ventes devraient avoir progressé de 2,7 %, après une forte hausse de 3,3 % en août.