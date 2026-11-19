Lors de la conférence annuelle de la Banque centrale du Chili à Santiago, Lisa Cook , membre du Conseil de la Réserve fédérale, doit s’exprimer sur le thème “L’économie américaine dans un contexte mondial” (12h15/17h15). Par ailleurs, Christopher Waller , membre du Conseil de la Réserve fédérale, doit prononcer un discours de bienvenue lors de la finale du College Fed Challenge organisée par le Conseil de la Réserve fédérale à Washington (08h25/13h25).
Du côté des indicateurs économiques américains, l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan devrait s'établir à 51,5 en novembre, selon les prévisions, contre une estimation de 51.
Statistique Canada devrait annoncer que les ventes au détail ont probablement progressé de 0,7 % en septembre, après une hausse de 1,2 % en août. Hors automobiles, les ventes devraient augmenter de 0,7 %, après une hausse de 1,2 % le mois précédent.
L'agence nationale des statistiques du Mexique devrait annoncer que les ventes au détail ont probablement reculé de 0,3 % en septembre, après une hausse de 1,2 % le mois précédent. En glissement annuel, les ventes devraient avoir progressé de 2,7 %, après une forte hausse de 3,3 % en août.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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