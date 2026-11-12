À suivre aujourd'hui - Vendredi 13 novembre

Parmi les responsables de la Réserve fédérale , la vice-présidente chargée de la supervision, Michelle Bowman , devrait participer à distance à la table ronde intitulée « Supervision et réglementation » lors de l’assemblée générale annuelle et de la conférence 2026 de la Connecticut Bankers Association à Washington (10 h 50/15 h 50). Le vice-président Philip Jefferson devrait quant à lui intervenir sur le thème « Nouvelles technologies, vieilles questions: Évaluation des énigmes de la productivité et de leurs implications pour l’activité macroéconomique » lors de la table ronde sur l’économie organisée par l’Université de Californie à San Diego, en Californie (19 h 00/00 h 00). Par ailleurs, la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins , doit prononcer le discours d’ouverture de la 70e conférence économique intitulée « Réalités du logement: comprendre les défis et envisager des solutions sur le marché immobilier américain », organisée par la Banque fédérale de réserve de Boston (9 h 10/14 h 10). Mme Collins doit également participer à une interview en direct avec Bloomberg Television à Boston (10h35/15h35). La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan , doit prononcer le discours d’ouverture de la « Bank Funding Conference 2026: Le financement bancaire à l’ère de la finance instantanée », organisée par la Banque fédérale de réserve de Dallas (09h40/14h40). La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly , devrait participer à une table ronde animée lors de l’événement « Forecast » organisé par le Centre de recherche économique et commerciale de l’Université du Nevada à Las Vegas, à Las Vegas (12 h 00 / 17 h 00).
Sur le plan économique américain, le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail devrait annoncer que l’indice des prix à la production ( ( IPP) pour la demande finale a progressé de 0,4 % en octobre, après une hausse de 1,3 % le mois précédent. En glissement annuel, les prix devraient avoir augmenté de 6,6 % après une hausse de 6,3 % en septembre. Parallèlement, l’IPP, hors produits alimentaires et énergie , devrait avoir progressé de 0,3 % le mois dernier, après une hausse de 0,7 % le mois précédent. En glissement annuel, les prix devraient avoir augmenté de 5 % en octobre.
Statistique Canada doit publier les données relatives aux ventes manufacturières et au commerce de gros pour le mois de septembre. Le commerce de gros devrait progresser de 0,5 % en septembre, après une baisse de 1,6 % en août. Quant aux ventes manufacturières, elles devraient légèrement augmenter de 0,1 % en septembre, après une hausse de 1,5 % le mois précédent.
L'IBGE, l'institut national de statistique brésilien , devrait indiquer que les ventes au détail ont probablement reculé de 0,2 % en septembre, après avoir enregistré une hausse de 0,1 % le mois précédent. Sur un an, les ventes au détail ont probablement progressé de 1 %, après une hausse de 0,4 % en août.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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