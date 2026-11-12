À suivre aujourd'hui - Vendredi 13 novembre

Parmi les responsables de la Réserve fédérale , la vice-présidente chargée de la supervision, Michelle Bowman , devrait participer à distance à la table ronde intitulée « Supervision et réglementation » lors de l’assemblée générale annuelle et de la conférence 2026 de la Connecticut Bankers Association à Washington (10 h 50/15 h 50). Le vice-président Philip Jefferson devrait quant à lui intervenir sur le thème « Nouvelles technologies, vieilles questions: Évaluation des énigmes de la productivité et de leurs implications pour l’activité macroéconomique » lors de la table ronde sur l’économie organisée par l’Université de Californie à San Diego, en Californie (19 h 00/00 h 00). Par ailleurs, la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins , doit prononcer le discours d’ouverture de la 70e conférence économique intitulée « Réalités du logement: comprendre les défis et envisager des solutions sur le marché immobilier américain », organisée par la Banque fédérale de réserve de Boston (9 h 10/14 h 10). Mme Collins doit également participer à une interview en direct avec Bloomberg Television à Boston (10h35/15h35). La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan , doit prononcer le discours d’ouverture de la « Bank Funding Conference 2026: Le financement bancaire à l’ère de la finance instantanée », organisée par la Banque fédérale de réserve de Dallas (09h40/14h40). La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly , devrait participer à une table ronde animée lors de l’événement « Forecast » organisé par le Centre de recherche économique et commerciale de l’Université du Nevada à Las Vegas, à Las Vegas (12 h 00 / 17 h 00).

Sur le plan économique américain, le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail devrait annoncer que l’indice des prix à la production ( ( IPP) pour la demande finale a progressé de 0,4 % en octobre, après une hausse de 1,3 % le mois précédent. En glissement annuel, les prix devraient avoir augmenté de 6,6 % après une hausse de 6,3 % en septembre. Parallèlement, l’IPP, hors produits alimentaires et énergie , devrait avoir progressé de 0,3 % le mois dernier, après une hausse de 0,7 % le mois précédent. En glissement annuel, les prix devraient avoir augmenté de 5 % en octobre.

Statistique Canada doit publier les données relatives aux ventes manufacturières et au commerce de gros pour le mois de septembre. Le commerce de gros devrait progresser de 0,5 % en septembre, après une baisse de 1,6 % en août. Quant aux ventes manufacturières, elles devraient légèrement augmenter de 0,1 % en septembre, après une hausse de 1,5 % le mois précédent.

L'IBGE, l'institut national de statistique brésilien , devrait indiquer que les ventes au détail ont probablement reculé de 0,2 % en septembre, après avoir enregistré une hausse de 0,1 % le mois précédent. Sur un an, les ventes au détail ont probablement progressé de 1 %, après une hausse de 0,4 % en août.