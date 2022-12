A suivre aujourd'hui... Vantiva

(AOF) - Vantiva a dévoilé un Ebitda ajusté en progression de 40% à 50 millions d’euros au troisième trimestre, représentant 6,5% du chiffre d’affaires contre 6,8% un an auparavant. La dilution de la marge du trimestre s’explique par la hausse de la part de la division maison connectée dans l’Ebitda total du groupe. Vantiva a réalisé un chiffre d’affaires de 765 millions d’euros, affichant une progression de 45%. Il a augmenté de 27,1% à taux de changes constants.

Cette croissance provient de la performance de la division maison connectée qui bénéficie d'une forte demande et d'une meilleure disponibilité des composants.

Le flux de trésorerie disponible, avant coûts financiers et impôt, s'établit 10 millions d'euros, en amélioration de 21 millions d'euros. Cette progression s'explique largement par la hausse de l' Ebitda et des charges de restructuration, retraite et autres plus faibles.

A la fin du trimestre Vantiva détenait des liquidités à hauteur de 83 millions d'euros, avant prise en compte d'une ligne de crédit non tirée de 125 millions de dollars. A cette date, la dette nette nominale s'élevait à 369 millions d'euros.

Le groupe a confirmé ses prévisions de résultats pour l'année 2022 et le management est confiant sur les objectifs 2023. L'Ebitda ajusté est attendu à au moins 140 millions d'euros en 2022 et en 2023. Le flux de trésorerie disponible avant coûts financiers & impôts est anticipé entre 62 et 72 millions d'euros en 2022 et entre 43 et 63 millions d'euros en 2023.

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.