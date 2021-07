A suivre aujourd'hui... VALNEVA

(AOF) - Valneva a annoncé la nomination de Vincent Dequenne comme Vice-Président Senior en charge des Opérations Industrielles et Joshua Drumm comme Vice-Président en charge des Relations Investisseurs. Vincent Dequenne, ingénieur de formation, possède une très grande connaissance de l'industrie pharmaceutique avec plus de 20 ans d'expérience en fabrication et production notamment dans des fonctions de direction chez Eli Lilly, GSK Vaccines, Pierre Fabre et plus récemment Eurogentec.

Il prendra la responsabilité des opérations industrielles du spécialiste des vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses et travaillera en étroite collaboration avec Perry Celentano, Chief Operating Officer de Valneva.

Joshua Drumm a plus de douze ans d'expérience en Relations Investisseurs au sein de sociétés du secteur de la santé cotées et privées. Il possède un Ph.D. en Microbiologie et Immunologie de l'Albert Einstein College of Medicine et des qualifications en comptabilité et modélisation financières obtenues auprès de l'Université de New York. Joshua Drumm se concentrera notamment sur le développement des Relations Investisseurs de Valneva aux Etats-Unis suite à l'introduction récente du Groupe au Nasdaq. Il travaillera en étroite collaboration avec Laetitia Bachelot-Fontaine qui continuera de diriger les Relations Investisseurs en Europe et la communication mondiale de Valneva. Joshua Drumm sera basé à Boston.

AOF - EN SAVOIR PLUS

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.