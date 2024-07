A suivre aujourd'hui... Valeo

(AOF) - "Au premier semestre 2024, Valeo réaffirme ses objectifs de marges et de cash flow libre", annonce l’équipementier automobile, qui affiche une marge opérationnelle en hausse de 23% au premier semestre à 445 millions d’euros, représentant 4% du chiffre d’affaires (+0,8 point par rapport à 2023). La marge d'EBITDA a atteint 12,4 %, également en hausse de 0,8 point par rapport à 2023. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 11,117 milliards d’euros, en hausse de 1% à périmètre et taux de change constants.

"Dans un contexte principalement marqué par des reports de lancements de productions de la part des constructeurs, le ralentissement dans l'électrique haute tension et un marché sans élan en Europe et en Chine, nous ajustons nos objectifs de chiffres d'affaires 2024 et 2025", ajoute cependant le groupe.

Le chiffre d'affaires 2024 est désormais attendu à 22 milliards d'euros au lieu de 22,5 à 23,5 milliards précédemment. En 2025, il devait être compris entre 23,5 et 24,5 milliards contre 24,5 et 25,5 milliards précédemment.

L'EBITDA est toujours attendu entre 12,1% et 13,1% du chiffre d'affaires en 2024, et entre 13,5% et 14,5% en 2025. La marge opérationnelle est toujours attendue entre 4% et 5% en 2024 et entre 5,5% et 6,5% en 2025.

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.