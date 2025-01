A suivre aujourd'hui... Valeo

(AOF) - Valeo a annoncé ce mardi avec son partenaire californien Zutacore la mise en production commerciale des unités de réutilisation de la chaleur (HRU) et des collecteurs de Valeo, conçus pour s'intégrer à la solution de refroidissement liquide sans eau HyperCool de ZutaCore. Ils saluent "une étape importante dans leurs efforts conjoints pour favoriser le développement de centres de données (datacenter) plus efficaces sur le plan énergétique et plus respectueux de l'environnement".

"La nécessité de rendre les centres de données fiables et denses, tout en réduisant leur impact sur l'environnement, n'a jamais été aussi importante à l'échelle mondiale", déclare Xavier Dupont, directeur général de la Division Power de Valeo. " Nous avons pu mettre à profit notre vaste expérience des systèmes thermiques automobiles et de la fabrication de qualité à grande échelle pour contribuer au développement et à la production d'une solution de refroidissement liquide durable, à la fois économe en énergie et respectueuse de la planète. "

AOF - EN SAVOIR PLUS