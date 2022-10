A suivre aujourd'hui... Valbiotis

(AOF) - Valbiotis, entreprise de recherche et développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, accélère sa stratégie de commercialisation. Le groupe a annoncé la signature à l'international de partenariats de licence ou de distribution avec des acteurs majeurs de la nutrition et de la santé. Sur le plan français, Valbiotis fait le choix de l'internalisation de ses opérations commerciales pour une distribution en direct.

Sébastien Peltier, Président du Directoire de Valbiotis, a déclaré : "Aujourd'hui, nous nous engageons dans un cycle de développement complémentaire pour commercialiser nos substances actives innovantes avec en ligne de mire la volonté d'apporter des solutions de rupture dans la réduction des facteurs de risque des maladies cardio-métaboliques".

Et de poursuivre : "Notre nouvelle stratégie vise à accélérer la croissance de Valbiotis et à dynamiser ses capacités d'innovation grâce à deux leviers principaux : tout d'abord la signature de partenariats internationaux (globaux ou régionaux) avec des acteurs majeurs de la nutrition et de la santé, épaulée par le cabinet spécialisé AEC Partners1, ensuite la commercialisation en propre sur le marché français".

