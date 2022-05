A suivre aujourd'hui... Unibail-Rodamco-Westfield

(AOF) - Unibail-Rodamco-Westfield a perdu 2,28% à 66,07 euros par action vendredi, accusant au passage la plus forte baisse du CAC 40. La foncière spécialisée dans les centres commerciaux a été pénalisée par une note défavorable d'analyste. En effet, Goldman Sachs a dégradé sa recommandation d'Acheter à Neutre sur le titre, tout en réduisant son objectif de cours de 87 à 66 euros, selon une source de marché.

Points clés

- Leader mondial de l’immobilier commercial né des fusions Unibail, Rodamco et Westfield;

- Portefeuille de 54 ,5 Mds€ d’actifs et loyers de 1,7 Md€, générés par les centres commerciaux pour 95 % de centres commerciaux et par les bureaux pour 8 % de bureaux, l’apport des centres de conventions s’étant effondré ;

- Modèle économique de recentrage sur l’Europe reposant sur 3 piliers -concentration, différenciation et innovation ;

- Capital ouvert avec une position minoritaire de 23,4 % détenue par Xavier Niel, Léon Bressler présidant le conseil de surveillance de 10 membres et Jean-Marie Tritant le directoire ;

- Bilan tendu avec un effet de levier dette/Ebitda de 14,6, mais disponibilités de 12,1 Mds€ et ratio LTV de 44,7 %.

Enjeux

- Stratégie 2024 ambitionnant de redevenir un pure player européen avec un résultat d’exploitation revenu aux niveaux de 2019 et un bilan solide (LTV inférieur à 40%) via : nouvelles sources de revenus : partenariats commerciaux, exploitation des données et maximisation de la valeur des actifs via des développements mixtes /sortie totale des Etats-Unis en 2023 ;

- Innovation orchestrée par le nouveau directeur de la stratégie client, de renforcement de la préférence, de l’impact (plateforme omnicalale) et de l’agilité (internet des objets et technologies cloud) ;

- Stratégie environnementale « Better places 2030 » fondée sur 3 piliers, la qualité des immeubles, la connectivité et l’intégration dans l’environnement urbain : réduction de moitié de l’emprunte carbone et valorisation des déchets en lien avec les communautés locales ;

- Diversification dans le résidentiel par exploitation du potentiel de 2,4 Md$ de mètres carrés relevés dans le portefeuille et déjà engagée à Londres ;

- Cessions attendues de 1,5 Md€ d’actifs en Europe et réalisation des 2 Mds€ de projets en pipeline.

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR (159,60 €), donnée-clé du secteur foncier en Bourse, à comparer au cours de Bourse ;

- Situation financière encore tendue et sensible aux relèvements de taux ;

- Confirmation de la reprise des loyers et de la diminution du taux de vacance ;

- Objectifs 2022 d’un bénéfice net par action de 8,2 à 8,4 € ;

- Suspension du versement de dividendes jusqu’en 2022.

L'immobilier chinois toujours dans la tourmente

L’immobilier est essentiel pour la croissance de la deuxième économie mondiale. Or, après les déboires des géants Evergrande et Fantasia, d’autres plus petits promoteurs ont des difficultés à rembourser leurs dettes. Le géant Evergrande est, lui, étranglé par une dette abyssale d'environ 260 milliards d'euros. Il se bat pour payer à temps ses intérêts obligataires et livrer ses appartements, de façon à éviter une faillite qui ébranlerait tout le secteur immobilier chinois. L'OCDE estime que les risques d'un fort ralentissement en Chine se sont accrus avec les déboires d’Evergrande. Une baisse de 2 points par an de la demande intérieure chinoise sur deux ans réduirait la croissance mondiale de 0,4 point de PIB.