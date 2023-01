A suivre aujourd'hui... Trigano

(AOF) - Trigano, constructeur de véhicules de loisirs, a fait part d'un chiffre d'affaires en baisse au titre du premier trimestre de son exercice 2022-2023, dans un contexte toujours marqué par des difficultés d'approvisionnement en bases roulantes pour camping-cars. Ces tensions tendent cependant à s'amenuiser. Ce qui permet au groupe d'envisager ne hausse de sa production dans les prochains mois.

Pour le trimestre clos à la fin novembre, les ventes sont ressorties à 782,3 millions d'euros, en recul de 0,6% à données publiées sur un an. A périmètre et taux de change constants, elles ont reculé de 8,2%.

"Comme attendu, la forte demande pour les camping-cars en Europe, confirmée par l'affluence lors des grands salons nationaux des derniers mois, n'a pu se concrétiser par une hausse du chiffre d'affaires du fait de la réduction des productions de bases roulantes par les constructeurs automobiles", a indiqué Trigano dans un communiqué.

Sur le plan des perspectives, le groupe a précisé que "la demande (était] structurellement porteuse avec des perspectives de développement toujours bien orientées pour 2023 : les carnets de commandes de Trigano saturent ses capacités de production pour la saison et le niveau des stocks de camping-cars des réseaux de distribution reste historiquement bas".

Et d'ajouter : "L'amélioration attendue des livraisons de camping-cars neufs devrait permettre de livrer la majorité du carnet de commandes actuel d'ici à la fin de l'année civile 2023".

Pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023, qui se terminera fin août, les économistes interrogés par FactSet anticipent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,58 milliards d'euros. Lors de l'exercice précédent, Trigano avait enregistré un chiffre d'affaires de 3,18 milliards d'euros.

Points clés

- Numéro 1 européen des véhicules de loisirs, avec le 1/3 du marché, créé en 1935 ;

- Chiffre d’affaires de 2,7 Mds€, réalisé dans les caravanes, camping-cars et mobile-homes pour 92 % puis dans les équipements de loisirs- matériel de camping et de jardin, remorques ;

- Présence essentiellement européenne : 27,8 % des ventes en France, 24,5 % en Allemagne, 12,4% au Royaume-Uni, 4,7 % en Scandinavie, 7,3 % au Bénélux et 6,3 % Italie et Espagne ;

- Stratégie de croissance dite « multi-locale » fondée sur le rachat de petites entreprises, la plupart du temps moins rentables que Trigano, et dont les vingt-cinq marques sont conservées, d’où des parts de marché supérieures à 40 % dans de nombreux pays ;

- Capital détenu à 57,9 % (71,6 % des droits de vote) par la famille Feuillet, Stéphane Gigou présidant le directoire de 5 membres et Michel Freiche assurant la direction générale ;

- Bilan sain, avec une trésorerie nette supérieure à 500 M€ et 1 Md€ de capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie assise sur 2 piliers : la hausse des capacités de production et leur productivité, puis le maillage des réseaux de distribution ;

- Stratégie environnementale : conception des véhicules : réduction de 10 % des consommations de carburants pour les nouveaux camping-cars, baisse des émissions de particules et d’oxyde d’azote et baisse du poids des véhicules, développement des piles à combustible et des panneaux solaires ;

- Montée en puissance des usines de vans et fourgons aménagés en Italie et Espagne, du nouveau site slovène et de la marque Benimar en Allemagne ;

- Après l’achat des distributeurs français CLC, SLC et Loisiréo (30 M€ de chiffre d’affaires supplémentaire), attente d’acquisitions ou intégrations de fournisseurs de composants ;

- Modèle économique porteur, le camping-car offrant des avantages sanitaires et financiers -éviter les moyens collectifs de restauration, d’hébergement et de transport.

Défis

- Fortes tensions sur les approvisionnements, notamment en chassis de camping-cars, d’où un impact de + 10 % sur les revenus des 9 premiers mois de l’exercice, soit une baisse de volumes de 4 000 unités ;

- Impact de l’inflation : + 25 % de coûts pour les remorques, de + 10 % pour les véhicules ;

- Intégration des distributeurs français CLC, SLC et Loisiréo (30 M€ de chiffre d’affaires supplémentaire).

