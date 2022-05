A suivre aujourd'hui... Trigano

(AOF) - Trigano a levé le voile lundi soir sur ses résultats au titre du premier semestre 2021-2022 (septembre-février). Sur la période, le roi du camping-car a publié un bénéfice net de 141,3 millions d'euros (contre 114,4 millions un an plus tôt) et un résultat opérationnel courant de 179,3 millions (contre 151,4 millions un an plus tôt). Quant au chiffre d'affaires, il a atteint 1,49 milliard d'euros, en hausse de 9,2% à données publiées et de 8,4% à périmètre et change constants.

Globalement, le groupe fait état de tensions sur les approvisionnements en bases roulantes liées à la pénurie mondiale de semi-conducteurs et de fortes augmentations des prix d'achat des principaux composants de ses produits.

Néanmoins, " grâce à une bonne anticipation ", Trigano dit avoir pu " compenser l'évolution des coûts de fabrication par des hausses de tarifs appropriées suivant un calendrier lui permettant de préserver ses marges ".

Du côté des perspectives, Trigano indique que le niveau des carnets de commandes sature les capacités de production bien au-delà de la fin de l'année, l'activité des prochains mois restera fortement dépendante des livraisons des bases roulantes pour camping-cars.

Compte tenu du niveau de fourniture actuel et des annonces des constructeurs automobiles, Trigano anticipe une perte de volume de production de l'ordre de 3 000 à 4 000 unités au second semestre. Rappelons que Trigano a vendu 52 600 camping-cars au cours de l'exercice 2021.

La baisse de l'activité devrait affecter particulièrement le troisième trimestre en raison d'un comparable élevé.

Points clés

- Numéro 1 européen des véhicules de loisirs, avec le 1/3 du marché, créé en 1935 ;

- Chiffre d’affaires de 2,7 Mds€, réalisé dans les caravanes, camping-cars et mobile-homes pour 92 % puis dans les équipements de loisirs- matériel de camping et de jardin, remorques ;

- Présence essentiellement européenne : 27,8 % des ventes en France, 24,5 % en Allemagne, 12,4% au Royaume-Uni, 4,7 % en Scandinavie, 7,3 % au Bénélux et 6,3 % Italie et Espagne ;

- Stratégie de croissance dite « multi-locale » fondée sur le rachat de petites entreprises, la plupart du temps moins rentables que Trigano, et dont les vingt-cinq marques sont conservées, d’où des parts de marché supérieures à 40 % dans de nombreux pays ;

- Capital détenu à 57,9 % (71,6 % des droits de vote) par la famille Feuillet, Stéphane Gigou présidant le directoire de 5 membres et Michel Freiche assurant la direction générale ;

- Bilan sain, avec une trésorerie nette supérieure à 500 M€ et 1 Md€ de capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie assise sur 2 piliers : la hausse des capacités de production et leur productivité, puis le maillage des réseaux de distribution ;

- Stratégie environnementale : conception des véhicules : réduction de 10 % des consommations de carburants pour les nouveaux camping-cars, baisse des émissions de particules et d’oxyde d’azote et baisse du poids des véhicules / développement des piles à combustible et des panneaux solaires ;

- Montée en puissance des usines de vans et fourgons aménagés en Italie et Espagne, du nouveau site slovène et de la marque Benimar en Allemagne ;

- Modèle économique porteur : en ces temps de crise sanitaire et de gestes barrière à respecter, le camping-car permet d'éviter les moyens collectifs de restauration, d’hébergement et de transport.

Défis

- Fortes tensions sur les approvisionnements, notamment en chassis, d’où un recul des livraisons de 10 % au 1 er semestre pour les campings car ;

- Intégration des distributeurs français CLC, SLC et Loisiréo (350 M€ de chiffre d’affaires suppmémentaire) ;

- Perspectives pour l'exercice 2021-22 clos le 31 août : carnets de commandes supérieurs aux capacités de production jusqu’à la fin de l’année ;

- Acomptes sur dividende et rachats d’actions.

