A suivre aujourd'hui... Transgene

(AOF) - Transgene a annoncé qu'un "abstract" portant sur des données préliminaires des deux essais de Phase I de TG4050, son vaccin néoantigénique individualisé contre le cancer, a été sélectionné pour une présentation de poster lors de la conférence annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO). La conférence se tiendra virtuellement et en présentiel à Chicago (États-Unis) du 3 au 7 juin 2022.

L'abstract fournit des données cliniques et d'immunogénicité positives de TG4050 obtenues dans les deux essais de Phase I en cours chez des patients atteints de cancer de l'ovaire et de cancer de la tête et du cou HPV-négatifs (NCT03839524 et NCT04183166). Les données détaillées seront présentées lors d'une session de présentation de posters le 5 juin 2022, à la conférence de l'ASCO.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques. Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires. Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

L’oncologie soutient les performances des laboratoires

L’oncologie a généré 163 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021 (sur un total pour l’industrie de 613 milliards), en hausse de 11,9 %, selon GlobalData. Sa croissance annuelle moyenne atteint 15,4 % sur les vingt dernières années. Ce segment, qui est de plus en plus compétitif, est dominé par quelques poids lourds tels que MSD (Merck & Co. Inc), Roche, BMS . L ’ immuno-oncologie, la spécialité qui tire ce marché depuis dix ans, soutient la recherche. GlobalData estime que ce segment pourrait atteindre 180 milliards en 2026. Les grands acteurs cherchent à se renforcer sur ce créneau. Pfizer a acquis récemment la biotech ­canadienne Trillium Therapeutics pour 2,3 milliards de dollars. Suite à cette opération, le groupe américain met la main sur deux molécules prometteuses dans le traitement du cancer du sang.