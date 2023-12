A suivre aujourd'hui... Transgene

(AOF) - Transgene, société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce la nomination d’Arnaud Dubarry au poste de Directeur financier, à compter du 1er janvier 2024. Il sera basé à Strasbourg et aura la responsabilité de la stratégie, de la gestion et des opérations financières de la société afin d’accélérer le développement de son portefeuille d’immunothérapies innovantes.

Arnaud Dubarry succèdera à Jean-Philippe Del qui restera jusqu'à la fin de l'année pour assurer une transition optimale.

Parallèlement à cette nomination, Transgene a promu Lucie Larguier au poste de Vice-présidente communication corporate et relations investisseurs, avec effet immédiat. Elle rejoint le comité de direction, où elle apportera une vision transversale des activités de la société et de la manière dont elles s'articulent auprès des principales parties prenantes, notamment les acteurs des marchés financiers.

Depuis 2016, Lucie Larguier occupait le poste de Directrice de la communication corporate et des relations investisseurs et rapportait au PDG.

