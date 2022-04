A suivre aujourd'hui... Transgene

(AOF) - Transgene a annoncé que le conseil d’administration a proposé de nommer le Dr Alessandro Riva comme administrateur à la prochaine assemblée générale. Si cette nomination est acceptée, le Conseil a l’intention de nommer Dr Riva au mandat de Président de Conseil. Cette nomination intervient dans le cadre de l’évolution de la gouvernance d’entreprise, qui prévoit de dissocier les rôles de Président et Directeur général (DG).

Dr Riva a près de 30 ans d'expérience dans l'industrie des sciences de la vie et est actuellement PDG d'Intima Bioscience, spécialisée dans les thérapies cellulaires pour les cancers solides. Avant d'occuper ce poste, il a été PDG d'Ichnos Sciences et Vice-Président exécutif, responsable monde des thérapies en oncologie et de la thérapie cellulaire et génique chez Gilead Sciences.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.