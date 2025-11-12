A suivre aujourd'hui... TP

 Aller au contenu principal
information fournie par AOF 12/11/2025 à 07:40

(AOF) - Dans le rouge une grande partie de la séance d'hier, TP (+1,36% à 59,84 euros) a finalement terminé en zone positive. Le groupe a subi une dégradation de AlphaValue qui est passé d'Acheter à Conserver sur le titre. L'objectif de cours a été fortement réduit à 72,40 euros contre 95,50 euros précédemment.

"La dynamique s'est estompée alors que les risques liés à l'IA restent flous. Actuellement, ces derniers n'ont pas d'impact, ce qui nous semble assez préoccupant car cela signifie que les activités du groupe sont déjà sous pression (environnement macroéconomique, concurrence...) avant même l'apparition de nouveaux vents contraires potentiels", a détaillé le bureau d'études.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial des solutions digitales intégrées, créé en 1978 ;

- Chiffre d’affaires de 10,3 Mds€ provenant de 2 branches : pour 85,5 %, les activités core services & Digital Integrated Business Services (relations clients, assistance technique, acquisition de clients, back-office en ressources humaines et comptabilité, conseil en processus métier dans l'analytique, les systèmes automatisés et l’intelligence artificielle) puis les « services spécialisés », mieux margés (interprétariat, gestion des demandes de visa, recouvrement de créances) ;

- Chiffre d’affaires réparti entre zones linguistiques : Espagne & Amérique latine pour 33 %, Asie-Pacifique pour 30 %, Europe & Afrique pour 30 %, et Inde & Moyen-Orient pour 7 % ;

- Modèle d’affaires « Cube » fondé sur 3 piliers : construction d’adjacences métiers, offre d’expertises industrielles approfondies et accélération de la croissance de géographies complémentaires ;

- Capital éclaté, le fondateeur Daniel Julien détenant 2,1 % des actions et Groupe Saham 3,8 %, Moulay Hafid Ellamy présidant le conseil de administrateurs et Daniel Julien assurant la direction générale assisté de Thomas Mackenbrock, futur directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Future Forward 2028 » :

- combinaison de croissance interne et d’acquisitions rapidement intégrées au service d’une verticalisation des solutions déclinée par secteur et par marché,

- volontarisme dans le déploiement de sites à l’international avec réduction d’1/3 des effectifs en France et maintien à 70 % des effectifs en télétravail,

- allocation de capital : 20 % dans l’IA, 30 % dans le désendettement et 50 % dans le retour aux actionnaires ;

- focus sur l’intelligence artificielle, en services de données, conseil et marketing digital : -via les nouvelles plateformes TP.ai FAB, plateforme intégrée alliant humains oui et Scalus IA, plateforme de production participative, complétant le portefeuille existant modèles prédictifs, Cloud Campus pour lesinteractions avec les clients…),

- agressive dans son déploiement : 62 000 programmes de formation en interne, 80 projets d'IA lancés au 1er trimestre, partenariats, avec Ema et Parloa dans l’IA agentique ou Sanas dans la compréhension des conversations en temps réel ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro en 2040 :

- 2030 : réduction de 56,7 % des émissions directes et de 27,5 %, des émissions scope 3,

- focalisée sur la réduction de l’empreinte carbone, générée aux 9/10 èmes par la consommation d’électricité et l’atténuation des risques météorologiques extrêmes, 40 % des collaborateurs travaillant en Inde, Mexique et Philippines ;

- Agilité financière maintenue avec des capitaux propres de 4 Mds€ au 1 er semestre mais génération d’autofinancement libre en net recul à 259 M€.

Défis

- Agilité du modèle d’affaires « Future Forward 2028 » :

- combinaison de croissance interne et d’acquisitions rapidement intégrées au service d’une verticalisation des solutions déclinée par secteur et par marché,

- volontarisme dans le déploiement de sites à l’international avec réduction d’1/3 des effectifs en France et maintien à 70 % des effectifs en télétravail,

- allocation de capital : 20 % dans l’IA, 30 % dans le désendettement et 50 % dans le retour aux actionnaires ;

- focus sur l’intelligence artificielle, en services de données, conseil et marketing digital : -via les nouvelles plateformes TP.ai FAB, plateforme intégrée alliant humains oui et Scalus IA, plateforme de production participative, complétant le portefeuille existant modèles prédictifs, Cloud Campus pour lesinteractions avec les clients…),

- agressive dans son déploiement : 62 000 programmes de formation en interne, 80 projets d'IA lancés au 1er trimestre, partenariats, avec Ema et Parloa dans l’IA agentique ou Sanas dans la compréhension des conversations en temps réel ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro en 2040 :

- 2030 : réduction de 56,7 % des émissions directes et de 27,5 %, des émissions scope 3,

- focalisée sur la réduction de l’empreinte carbone, générée aux 9/10 èmes par la consommation d’électricité et l’atténuation des risques météorologiques extrêmes, 40 % des collaborateurs travaillant en Inde, Mexique et Philippines ;

- Agilité financière maintenue avec des capitaux propres de 4 Mds€ au 1 er semestre mais génération d’autofinancement libre en net recul à 259 M€.

