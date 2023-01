A suivre aujourd'hui... Tonnellerie François Frères

(AOF) - Le groupe Tonnellerie François Frères annonce que son résultat net s’inscrit en croissance de 149 % sur ce premier semestre, à 38,7 millions d'euros, soit une marge nette de 16,7 %. Le Résultat Opérationnel Courant est en progression de 127 % à 44,6 millions d'euros avec des volumes d’activité et des indexations tarifaires qui ont permis de bien appréhender les effets inflationnistes sur les matières premières et les coûts logistiques. Le Résultat Opérationnel se situe à 44,3 millions d'euros après absorption de charges nettes non courantes de 220 000 euros.

Sa marge opérationnelle augmente de plus de 6 points sur le semestre à 19,1%.TFF explique que la dynamique des activités et les augmentations tarifaires ont permis au groupe de se rapprocher de ses niveaux de rentabilité normatifs sur le pôle Vin.

La division Bourbon a confirmé l'amélioration attendue de sa rentabilité avec des volumes d'activité en hausse, des prix de vente indexés sur les coûts et une meilleure saturation des outils de production.

La division Whisky signe un premier semestre de très bon niveau grâce à la remontée des prix et à la bonne tendance de marché.

Le niveau de la parité euro/dollar meilleur qu'anticipé et la bonne visibilité sur les marchés du groupe pour ce second semestre l'amènent à rehausser son objectif de chiffre d'affaires annuel à un niveau de 390 millions d'euros. Il visait auparavant des revenus supérieurs à 360 millions d'euros.

