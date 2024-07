A suivre aujourd'hui... Thales

(AOF) - Au premier semestre, Thales a enregistré un résultat net consolidé, part du groupe de 1,017 milliard d’euros, en hausse de 57%, tiré notamment par la plus-value de cession de l’activité Transport. L’Ebit du groupe de défense a atteint 1,096 milliard d’euros, soit 11,5% du chiffre d’affaires, contre 993 millions d’euros (11,4% du chiffre d'affaires) au premier semestre 2023. Il a augmenté de 10,4%, dont 4,7% organique). Le chiffre d’affaires s’est établi à 9,493 milliards d’euros, en hausse de 8,9%, dont 6% de croissance interne.

" La progression du chiffre d'affaires bénéficie notamment d'une performance solide de l'Avionique et de la Défense & Sécurité ", a précisé la société.

Sur le plan commercial, les nouvelles commandes s'élèvent à 10,767 milliards, en hausse de 26%, dont 23% organique. Au 30 juin 2024, le carnet de commandes consolidé, à 47 milliards d'euros, a affiché une hausse de 16 % par rapport au premier semestre 2023 et touché un nouveau plus haut historique.

" Nous sommes mobilisés pour restaurer de façon pérenne la profitabilité de l'activité spatiale à travers la mise en œuvre du plan d'adaptation de Thales Alenia Space ", a déclaré le PDG, Patrice Caine.

Airbus et Thales étudieraient "très sérieusement" un rapprochement de leurs activités spatiales réunies au sein d'Airbus Defence & Space (Airbus DS) et Thales Alenia Space (TAS), affirmait la semaine dernière La Tribune citant plusieurs sources concordantes.

Si l'entreprise vise toujours un ratio de book-to-bill supérieur à 1, elle anticipe désormais une marge d'EBIT entre 11,7% et 11,8% contre de 11,7% et 12% auparavant. Thales a prévenu que la marge d'Ebit de l'activité du Spatial est prévue d'être négative sur la totalité de l'exercice.

La croissance organique du chiffre d'affaires attendue entre 5% et 6%, correspondant à un chiffre d'affaires de 19,9 à 20,1 milliards d'euros. La croissance interne du chiffre d'affaires était auparavant anticipée entre 4 et 6%, correspondant à un chiffre d'affaires entre 19,7 et 20,1 milliards d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.