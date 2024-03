A suivre aujourd'hui... TFF

(AOF) - Le chiffre d’affaires sur 9 mois de TFF atteint 369,5 millions d'euros, en hausse de 11,8 % et de 14,5 % à devises et périmètre constants par rapport à l’exercice précédent. Sur cette période, l’activité vins du groupe s’inscrit en croissance modérée : +0,8% à 166,2 millions d'euros. Les conditions météorologiques de la récolte 2023 ont pesé sur les niveaux d’activité en Europe hors France et en Océanie", explique l'entreprise.

"Les activités fûts et contenants inox soutiennent l'activité; toutefois les volumes marquent le pas, comme attendu et déjà constaté à l'issue du premier semestre, sur la base d'un millésime 2022 qui avait été très porteur, caractérisé par un retour à des quantités normatives aux USA et en France", ajoute TFF.

L'activité alcools progresse de 22,7% ressortant à 203,3 millions d'euros. L'activité Bourbon maintient son rythme de croissance au cours du troisième trimestre.

L'activité Whisky réalise une croissance significative, alimentée par des effets prix toujours marqués dans le négoce de fûts usagés, par les activités réparation de fûts et par le commerce de fûts neufs.

TFF maintient ses objectifs financiers pour 2023/2024. Le groupe vise toujours un objectif de taux de croissance supérieur à 10 %, "malgré l'incertitude sur la variation des cours de change ainsi que le léger décalage envisagé de la campagne américaine".

