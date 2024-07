A suivre aujourd'hui... Teleperformance

(AOF) - Teleperformance a dévoilé un résultat net part du groupe de 291 millions d’euros au premier semestre contre 271 millions d’euros l’an passé. L’Ebita courant hors coûts de réalisation des synergies a atteint 703 millions d’euros, soit un taux de marge de 13,9% contre 577 millions d’euros à données publiées (taux de marge de 14,6 %) et à 692 millions d’euros à données pro forma (taux de marge de 13,8 %) au premier semestre 2023. La hausse de marge est de 10 points de base pro forma et de 20 points de base pro forma à changes constants.

Le taux de marge s'élevait à 13,7% pro forma à changes constants au premier semestre 2023.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,08 millions d'euros, soit une progression de 28,2% à données publiées et de 1,7% à données pro forma. La différence entre les deux indicateurs de croissance s'explique principalement par la consolidation de la société Majorel depuis le 1er novembre 2023.

Le spécialiste de la gestion de la relation client a confirmé ses objectifs 2024. Teleperformance table sur une croissance organique du chiffre d'affaires pro forma comprise entre 2% et 4% et une hausse de la marge d'Ebita récurrent comprise entre 10 et 20 points de base sur une base pro forma (vs. 14,9% en 2023).

"La croissance devrait continuer à s'accélérer au second semestre en raison d'une base de comparaison moins élevée et de nouveaux contrats signés sur la récente période. (...) Nous visons par ailleurs une progression soutenue du cash-flow net disponible, ce qui nous permettra de poursuivre notre programme de rachat d'actions tout en renforçant notre bilan en diminuant notre endettement, " a commenté Daniel Julien, président et co-directeur général du groupe Teleperformance.

