A suivre aujourd'hui... Technip Energies

(AOF) - Technip Energies a remporté un contrat " majeur ", c'est-à-dire représentant plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, auprès de Blue Point Number One, une co-entreprise entre CF Industries, Jera et Mitsui & CO, pour le projet BluePoint Number One ATR à Donaldsonville aux Etats-Unis. Ce projet vise à créer la plus grande usine d'ammoniac bas-carbone au monde, avec une capacité d'environ 1,4 million de tonnes par an. Ce contrat sera inclus dans le carnet de commandes du segment Livraison de projet du deuxième trimestre 2025.

Le groupe français réalisera l'ingénierie, l'approvisionnement, la fabrication d'équipements et de modules pour le site, en s'appuyant sur son expertise en modularisation et en livraison de projet.

" Le projet Blue Point Number One ATR devrait permettre une récupération du CO2 supérieure à 95 %, représentant une avancée significative pour l'industrie de l'ammoniac ", explique le groupe d’ingénierie. " L'ammoniac bas-carbone produit sera utilisé pour répondre à une demande mondiale forte pour l'ammoniac bas-carbone, tant pour des usages traditionnels que nouveaux. L'ammoniac offre un vecteur énergétique liquide à faible coût par rapport aux autres modes de transport de l'hydrogène ".

