A suivre aujourd'hui... Suez

(AOF) - Dans un communiqué, Suez annonce avoir pris bonne note de l'accord trouvé entre Veolia et Macquarie concernant l'acquisition des anciens actifs de Suez R&R au Royaume-Uni. Cet accord est conditionné à l'exercice par Suez de son droit de premier refus, en plus des autorisations réglementaires à obtenir des autorités de concurrence.

Suez confirme son intérêt à racheter les anciens actifs de Suez R&R au Royaume-Uni et va étudier en détail les conditions de l'accord conclu avec Macquarie, à la suite de quoi Suez décidera ou non d'exercer son droit de premier refus.

A réception de la notification par Veolia, Suez disposera d'un délai de 30 jours ouvrés pour acquérir ces actifs aux mêmes termes et conditions que ceux proposés par Macquarie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro deux mondial des services à l’environnement, créé en 1880 ;

- 17,2 Mds€ de chiffre d’affaires, réalisé majoritairement en Europe et en Amérique, sgénéré par 3 pôles : l'eau (39 %), le recyclage et la valorisation des déchets (41 %), puis les solutions et les énergies renouvelables ;

- Modèle d'affaires « Fonder un environnement durable dès maintenant » fondé sur des métiers (et contrats) de long terme assurant bonne visibilité et forte barrière à l’entrée en raison de l’intensité capitalistique, défini dans le plan Shaping 2030 : ambition d'être leader mondial / recours à la sélectivité des contrats, à la rotation du portefeuille, à la simplicité organisationnelle et l'engagement des salariés envers les clients ;

- Capital en cours de remodelage : après son OPA lancée fin juillet 2021, Veolia cèdera à un consortium d’actionnaires un nouveau Suez recentré sur l’eau et la propreté en France ainsi que des actifs internationaux (Afrique, Asie centrale, Chine, Inde, Australie, Tchéquie); le capital sera alors contrôlé par un consortium comprenant GIP et Meridian pour 40 %, la Caisse des dépôts pour 20 % et les salariés pour 3 % au moins / Bertrand Camus, directeur général, sera remplacé par une personne extérieure à l’entreprise ;

- Dette ramenée à 8,8 Mds€ à fin septembre 2021 avec un effet de levier de 2,7.

Enjeux

- Stratégie Shaping 30 : d'ici 2023 : économies de coûts de 1 Md€ et hausse de 50% des investissements en R&D et digital ;

- Stratégie d'innovation articulée entre les déchets (recyclage et réusage) et l'eau (ressources alternatives, traitement et distribution), avec pour ambition de générer 30 % des revenus à partir des technologies et des solutions basées sur les données : réseau mondial de 17 centres de recherche, dont le BioresourceLab / investissements dans les entreprises innovantes via Suez Ventures, et des participations dans les fonds d'amorçage Démeter 3 et 6 et Paris Fonds verts / partenariats scientifiques et industriels, présence dans les plateformes collaboratives ;

- Stratégie environnementale liée à l’activité du groupe, 74 % des revenus contribuant à la protection de l’environnement : recul de 45 % des émissions de CO2, solutions 100 % durables et 20 Mt de CO2 évitées par an chez les clients / stockage du carbone, en partenariat avec Airex Energie et Fermentalg / production d’hydrogène vert avec Sipperec à partir de déchets urabains… ;

- En France, relance des investissements de lutte contre les fuites d'eau (réseau âgé de 150 ans).

Menace sur le système énergétique européen

Premier importateur de gaz allemand, Uniper affiche 54 % des volumes qu'il achète en provenance de Russie. Suite à la guerre en Ukraine, le groupe doit acquérir les volumes qui lui manquent sur le marché au comptant, dont les prix ont explosé. En difficulté, il a sollicité une aide de l'Etat allemand, ce qui fait peser des inquiétudes sur l'ensemble des énergéticiens européens. Néanmoins l'allemand RWE et le français Engie ont réagi en faisant valoir que leur situation était très différente. RWE a souligné qu'il était moins dépendant du gaz russe. Quant à Engie, il bénéficie de la diversification de ses sources d'approvisionnement, avec une augmentation des volumes de GNL livrés en France et des contrats avec la Norvège et l'Algérie. Par ailleurs le groupe a adapté sa stratégie de couverture pour renforcer sa résilience.