A suivre aujourd'hui... STMicroelectronics

(AOF) - Lanterne rouge du CAC 40 en 2024 (hors Vivendi, qui est sorti de l'indice le 23 décembre), STMicroelectronics (-45,55%) a lancé 3 avertissements depuis le 1er janvier et a décalé de 3 ans à 2030 sa cible de 20 milliards de revenus, fin novembre. Cette année, le fabricant de semi-conducteurs a été principalement pénalisé par une demande plus faible que prévu pour ses produits destinés aux secteurs automobile et industriel.

Le groupe franco-italien est par ailleurs plus pessimiste sur son activité à plus long terme en raison notamment d'un marché cible moins dynamique que prévu et d'une croissance des véhicules électriques plus faible qu'attendu.

