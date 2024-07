A suivre aujourd'hui... Stellantis

(AOF) - Stellantis a généré au premier semestre un chiffre d’affaires de 85 milliards d’euros, en baisse de 14% en glissement annuel, et un bénéfice net de 5,6 milliards d’euros, en baisse de 48% en glissement annuel. Le bénéfice par action dilué ajusté a reculé de 35% en glissement annuel. Le résultat opérationnel courant a chuté de 40% à 8,46 milliards d’euros représente une marge de 10% contre 14,4%, un an auparavant. "La baisse de nos résultats financiers au premier semestre 2024 est principalement due à un recul des ventes, et à une évolution défavorable du mix", explique Stellantis.

"La baisse des volumes, accentuée par une comparaison difficile avec les résultats du premier semestre 2023, résulte d'un ensemble de mesures de réduction des stocks, et de pénuries temporaires de production, dues à une période transitoire de renouvellement de produits clés, et d'une diminution des parts de marché, particulièrement en Amérique du Nord", ajoute la société.

Le groupe automobile espère que "l'impact de ces lacunes dans son portefeuille de produits a atteint son niveau maximal, et que les mesures prises par la direction pour améliorer les résultats en Amérique du Nord et en Europe élargie, ainsi que pour Maserati, offriront d'importantes opportunités de hausse des performances pour le deuxième semestre 2024 et l'année 2025".

En parallèle de la présentation de ses résultats semestriels, l'entreprise renouvelle son engagement d'atteindre une marge opérationnelle courante minimum à deux chiffres pour 2024, ainsi qu'un free cash-flow industriel positif malgré les incertitudes macroéconomiques.

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.