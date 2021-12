A suivre aujourd'hui... St Dupont information fournie par AOF • 27/12/2021 à 07:50



(AOF) - ST Dupont a levé le voile vendredi sur ses résultats du premier semestre 2021-2022 (clos fin septembre). Le groupe a publié une perte nette de 2,1 millions d’euros (contre -4,2 millions un an plus tôt) et une perte opérationnelle de 1,6 million d’euros (contre -3,5 millions un an plus tôt). De son côté, le chiffre d’affaires s’établit à 15 millions d’euros, en hausse de 23%.



" L'activité du groupe est en amélioration par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice précédent mais reste encore limitée par rapport au niveau d'avant-crise du fait des mesures sanitaires en place et de la reprise hétérogène observée à cause du tourisme qui n'est pas encore revenu à la normale", a commenté ST Dupont.