A suivre aujourd'hui... Spie

(AOF) - Spie a annoncé être entré en négociation exclusive avec Strukton pour l'acquisition de Worksphere, un spécialiste néerlandais des services au bâtiment intelligent et durable, disposant d'une expertise de premier plan dans les solutions numériques appliquées à l'efficacité énergétique. Avec cette acquisition, le français deviendra le premier acteur des services multi-techniques aux Pays-Bas, avec un chiffre d'affaires supérieur à 1,2 milliard d'euros. L'opération devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2022.

Elle génèrera une création de valeur significative, grâce à l'augmentation de la marge d'EBITA de Worksphere, actuellement légèrement supérieure à 4%, et à des synergies annuelles d'au moins 9 millions d'euros (provenant des achats et de l'optimisation des coûts et des actifs et réalisables dans les 18 mois suivant la finalisation de l'opération).

Combiné à l'amélioration de marge actuellement en cours chez Spie Nederland, le nouveau périmètre de Spie aux Pays-Bas attendra le niveau de marge d'EBITA moyen du Groupe sous 2 ans.

Le multiple de la transaction ressort à 7,4 fois l'EBITA 2021 en incluant le plein effet des synergies, et 10,9 fois hors synergies. La transaction se traduira par une forte relution sur le bénéfice net par action de SPIE (dans le haut de la fourchette à un chiffre) dès la première année.

Basé à Utrecht, Worksphere est un spécialiste du facility management technique et des services au bâtiment, qui utilise des méthodes et une expertise reposant sur la collecte et l'analyse de données afin de rendre les bâtiments plus intelligents et plus respectueux de l'environnement. La société compte 1 900 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 434 millions d'euros en 2020.

