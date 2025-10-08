 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 017,73
+0,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

A suivre aujourd'hui... Spie
information fournie par AOF 08/10/2025 à 08:12

(AOF) - Spie , acteur européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition d’ECOexperts Automation GmbH (ECOexperts), basée à Lebring (Styrie, Autriche). En 2024, elle a généré un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros et emploie actuellement 21 personnes. Aucun détail financier sur cette transaction n'a été divulgué. ECOexperts est une entreprise spécialisé dans la gestion des tunnels et du trafic. Elle propose des services d'ingénierie, de gestion de projet et de réalisation.

La finalisation de la transaction est prévue d'ici la fin de l'année, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier européen des services multi-techniques pour l’énergie et la communication, créé en 1900 ;

- Chiffre d’affaires de 8,7 Mds€ réalisé en Allemagne et Europe centrale (37 %), en France (35 %), et dans le nord-ouest de l’Europe (21 % aux Pays-Bas devant la Scandinavie ) puis les activités huile, gaz et nucléaire ;

- Ambition fondée sur 3 piliers : croissance externe dynamique et rapidement relutive, récurrence des revenus apportée par le suivi du cycle des installations des clients, complémentarité des solutions axées sur la transition énergétique et numérique et se déployant sur 4 marchés stratégiques - villes « intelligentes », énergies, bâtiments « efficients » et connectés et services aux industries ;

- Capital éclaté avec 4 positions fortes -les salariés (7,9 %), les managers (1,8 %), BPIFrance (5,5 %) et Peugeot Invest (5,1 %), Gauthier Louette étant PDG du conseil de 11 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- résistance aux cycles économiques via :

- part récurrente des activités de maintenance dans les revenus (75 %),

- diversité des clients : 36 % dans les villes intelligentes, 25 % dans les énergies, 22 % dans l’immobilier et 17 % dans les services aux industries,

- capacité à imposer ses prix et sélectivité dans le choix des contrats,

- acquisitions ciblées sur des sociétés « bolt-on », concentrées sur l’Allemagne (320 M€ de production sur un total de 432 M€ e 2024) et savoir-faire dans leur intégration,

- innovation : axée sur le traitement des données pour les bâtiments, les applications de réalité augmentée (MAINTiv pour les équipements), les plateformes d'hypervision…) et générant environ 4 Mds€ de revenus ;

- Stratégie environnementale 2025 :

- réduction de 25 % de l’empreinte carbone des activités (vs 2019) et de 67 % de celle des fournisseurs,

- montée à 70 % de la part des produits vendus contribuant à l’atténuation des désordres climatiques et à 50 % celle des produits éligibles à la taxonomie (46 % en 2022),

- 67 % des achat auprès de fournisseurs réduisant leur empreinte carbone,

- stratégie de refinancement avec indexation sur 4 critères ESG ;

- Bilan renforcé : dette nette de 2,5 Mds€ donnant un effet de levier de 1,2 libre de 427 M€.

Défis

- Activité encadrée par les réglementations européennes et soutenue par les plans de relance favorables aux infrastructures énergétiques et d’information ;

- Attente de la journée investisseurs du 7 mars 2025 ;

- Evolution de l’activité, à la croissance ralentie au 3 ème trimestre ;

- Après une activité en hausse de 4,4 % à fin septembre, anticipations 2024 relevées d’une poursuite de la croissance des revenus (moins élevée qu’en 2023, année record) et d’une marge opérationnelle de 7,1 % au moins ;

- Plan 2022-25 : croissance de 4 % par an du chiffre d’affaires ;

- Dividende 2023 de 0,83 € et maintien en 2024 d’un taux de distribution de 40 %.

Valeurs associées

SPIE
45,9000 EUR Euronext Paris +1,86%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2025 à 08:12:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Procès en appel de Mazan: arrivées de Pelicot et Dogan avant leur confrontation
    Procès en appel de Mazan: arrivées de Pelicot et Dogan avant leur confrontation
    information fournie par AFP Video 08.10.2025 09:29 

    Gisèle Pelicot et le seul des hommes accusés de l'avoir violée à avoir maintenu son appel, Husamettin Dogan, arrivent au tribunal de Nîmes (Gard) alors qu'ils doivent s'exprimer devant la cour d'assises, une confrontation à l'intensité encore renforcée par la diffusion ... Lire la suite

  • Robert Badinter entre au Panthéon
    Robert Badinter entre au Panthéon
    information fournie par AFP Video 08.10.2025 09:29 

    Homme politique français, avocat, écrivain, Robert Badinter a marqué notamment pour son rôle dans l'abolition de la peine de mort, quand il était garde des Sceaux, sous François Mitterrand, en 1981. Il entre au Panthéon jeudi. de Robert Badinter

  • Portzamparc a relevé sa recommandation sur Spie (crédit : L. Grassin )
    Les changements de recommandations : Spie, Arcelormittal, Arkema
    information fournie par Reuters 08.10.2025 09:21 

    * SPIE SPIE.PA - Portzamparc relève sa recommandation à "renforcer" contre "conserver". * ARCELORMITTAL SA MT.LU - Citigroup relève son objectif de cours à 45 euros contre 40 euros. * ARKEMA SA AKE.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 55 euros contre ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Les Bourses européennes orientées en légère hausse à l'ouverture
    information fournie par AFP 08.10.2025 09:20 

    Les Bourses européennes ont ouvert en légère hausse mercredi, l'attention restant sur la France, engluée dans une crise politique historique et dont le Premier ministre démissionnaire Sebastien Lecornu tente d'ultimes négociations. Dans les premiers échanges, la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank