A suivre aujourd'hui... Spie

(AOF) - Spie , acteur européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition d’ECOexperts Automation GmbH (ECOexperts), basée à Lebring (Styrie, Autriche). En 2024, elle a généré un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros et emploie actuellement 21 personnes. Aucun détail financier sur cette transaction n'a été divulgué. ECOexperts est une entreprise spécialisé dans la gestion des tunnels et du trafic. Elle propose des services d'ingénierie, de gestion de projet et de réalisation.

La finalisation de la transaction est prévue d'ici la fin de l'année, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence.

Points clés

- Premier européen des services multi-techniques pour l’énergie et la communication, créé en 1900 ;

- Chiffre d’affaires de 8,7 Mds€ réalisé en Allemagne et Europe centrale (37 %), en France (35 %), et dans le nord-ouest de l’Europe (21 % aux Pays-Bas devant la Scandinavie ) puis les activités huile, gaz et nucléaire ;

- Ambition fondée sur 3 piliers : croissance externe dynamique et rapidement relutive, récurrence des revenus apportée par le suivi du cycle des installations des clients, complémentarité des solutions axées sur la transition énergétique et numérique et se déployant sur 4 marchés stratégiques - villes « intelligentes », énergies, bâtiments « efficients » et connectés et services aux industries ;

- Capital éclaté avec 4 positions fortes -les salariés (7,9 %), les managers (1,8 %), BPIFrance (5,5 %) et Peugeot Invest (5,1 %), Gauthier Louette étant PDG du conseil de 11 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- résistance aux cycles économiques via :

- part récurrente des activités de maintenance dans les revenus (75 %),

- diversité des clients : 36 % dans les villes intelligentes, 25 % dans les énergies, 22 % dans l’immobilier et 17 % dans les services aux industries,

- capacité à imposer ses prix et sélectivité dans le choix des contrats,

- acquisitions ciblées sur des sociétés « bolt-on », concentrées sur l’Allemagne (320 M€ de production sur un total de 432 M€ e 2024) et savoir-faire dans leur intégration,

- innovation : axée sur le traitement des données pour les bâtiments, les applications de réalité augmentée (MAINTiv pour les équipements), les plateformes d'hypervision…) et générant environ 4 Mds€ de revenus ;

- Stratégie environnementale 2025 :

- réduction de 25 % de l’empreinte carbone des activités (vs 2019) et de 67 % de celle des fournisseurs,

- montée à 70 % de la part des produits vendus contribuant à l’atténuation des désordres climatiques et à 50 % celle des produits éligibles à la taxonomie (46 % en 2022),

- 67 % des achat auprès de fournisseurs réduisant leur empreinte carbone,

- stratégie de refinancement avec indexation sur 4 critères ESG ;

- Bilan renforcé : dette nette de 2,5 Mds€ donnant un effet de levier de 1,2 libre de 427 M€.

Défis

- Activité encadrée par les réglementations européennes et soutenue par les plans de relance favorables aux infrastructures énergétiques et d’information ;

- Attente de la journée investisseurs du 7 mars 2025 ;

- Evolution de l’activité, à la croissance ralentie au 3 ème trimestre ;

- Après une activité en hausse de 4,4 % à fin septembre, anticipations 2024 relevées d’une poursuite de la croissance des revenus (moins élevée qu’en 2023, année record) et d’une marge opérationnelle de 7,1 % au moins ;

- Plan 2022-25 : croissance de 4 % par an du chiffre d’affaires ;

- Dividende 2023 de 0,83 € et maintien en 2024 d’un taux de distribution de 40 %.