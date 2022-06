A suivre aujourd'hui... Spie

(AOF) - Spie, spécialiste indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a annoncé la signature d’un accord portant sur l'acquisition de Stangl Technik auprès des sociétés de capital-investissement Avallon MBO Fund, basée en Pologne, et Genesis Capital, basée en République tchèque. Stangl Technik est un acteur de premier plan en Pologne et en République tchèque dans le domaine des services électro-mécaniques dédiés aux bâtiments. Stangl a réalisé un chiffre d'affaires de 67 millions d'euros en 2021.

Avec l'acquisition de Stangl Technik, le groupe français entre sur les marchés polonais et tchèque des services d'installation des technologies du bâtiment et renforce sa position de " pure-player " pour les services multi-techniques dans ces deux pays. Dans le Top 4 en Pologne et le Top 3 en République tchèque, Stangl est un acteur de premier plan sur ces marchés.

La gamme de services électromécaniques proposés par Stangl couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la conception, l'installation jusqu'à la maintenance.

Prévue pour juillet 2022, la clôture de la transaction est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence.

Points clés

- Premier européen des services multi-techniques pour l’énergie et la communication, créé en 1900 ;

- Chiffre d’affaires de 7 Md€ : généré en Europe, la France apportant 41 % des revenus, l'Allemagne 30 %, les Pays-Bas 17 %, le reste provenant de Belgique, Royaume-Uni, Pologne, Suisse, Slovaquie, Hongrie et Autriche puis de l'huile & pétrole et nucléaire pour 7 % / réparti de façon équilibrée entre les services mécano-électriques, les services de communication, la gestion technique des installations et la transmission ;

- Modèle d'affaires « Proximité, performance, responsabilité » fondé sur les acquisitions, la récurrence des revenus, la complémentarité des solutions axées sur la transition énergétique et numérique et concentré sur 4 marchés stratégiques - villes « intelligentes », énergies, bâtiments « efficients » et connectés et services aux industries ;

- Capital éclaté entre la famille Peugeot (5,2 %), les salariés (8,2 %) et la Caisse de Dépôts (5 %), Gauthier Louette étant PDG du conseil d'administration de 11 membres ;

- Bilan maîtrisé avec effet de levier de 1,8, à son plus bas historique et 1,9 Md€ de liquidités.

Enjeux

- Stratégie fondée sur l’offre de services à haute valeur ajoutée, la focalisation, la sélection rigoureuse des contrats (refus des grands contraats ponctuels) et la croissance externe ;

- Stratégie d'innovation : axée sur la collecte et le traitement des données pour les bâtiments, les applications de réalité augmentée (MAINTiv pour les équipements) et les plateformes d'hypervision… / supportée par des partenariats et l’IoT Valley dans le sud-toulousain / générant 2,6 Md€ de revenus par la plateforme Smart FM 360° et 1,3 Md€ par la création de nouvelles installations :

- Stratégie environnementale : réduction en 2025, de 25 % l’empreinte carbone des activités (vs 2019) / montée à 70 % (vs 42 % en 2021) de la part des produits vendus contribuant à l’atténuation des désordres climatiques / 67 % des achat auprès de fournisseurs réduisant leur empreinte carbone ;

- Visibilité assurée par la récurrence des activités de maintenance (80 % des revenus) et risque industriel limité par la diversification des clients.

Défis

- Activité encadrée par les réglementations européennes et soutenue par les plans de relance relance, favorables aux infrastructures énergétiques et d’information ;

- Guerre Russie-Ukraine : aucun impact direct mais incertitudes sur l’impact pour les clients ;

- Reports partiels à 2022 de la production de systèmes d’information et d’équipements informatiques, en raison des ruptures dans la chaîne d’approvisionnement ;

- Intégration des acquisitions de moyenne taille réalisées en 2021 (277 M€ de revenus cumulés) et du leader néerlandais des services multitechniques Worksphere (1,2 Md€) ;

- Objectif 2022 d’une production en hausse de 3 % au moins, d’une progression de la marge opérationnelle et d’un maintien de l’effet de levier.

Les créneaux porteurs des équipementiers électriques

Legrand et Schneider Electric ont su saisir les opportunités liées aux préoccupations environnementales. Legrand a misé sur l'innovation et la croissance externe. Il a encore récemment annoncé deux acquisitions, l'une aux Pays-Bas, l'autre en Finlande. Ces deux opérations vont lui permettre d'étoffer ses solutions pour la recharge de véhicules électriques et renforcent ses positions sur des segments porteurs grâce à la montée en puissance de la mobilité verte et la lutte contre le changement climatique. Quant à Schneider Electric, son positionnement, orienté sur les équipements connectés, les services, et l'efficacité électrique, soutient ses performances. Il va poursuivre dans cette voie, convaincu que tous ses marchés vont accélérer dans les trois prochaines années.