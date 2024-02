A suivre aujourd'hui... Sopra Steria

(AOF) - Sopra Steria annonce le projet de cession à Axway Software de la plupart des activités de Sopra Banking Software, représentant un périmètre d’environ 340 millions d'euros de chiffre d’affaires, pour une valeur d’entreprise de 330 millions d'euros. Le groupe technologique précise que cette décision s’accompagne du projet de cession à Sopra GMT de 3,619 millions de titres Axway actuellement détenus par Sopra Steria à un prix de 26,50 euros par action pour un montant de 95,9 millions d'euros .

Le projet de cession de la plupart des activités de Sopra Banking Software correspond à la volonté de Sopra Steria de renforcer son développement en Europe dans les services et les solutions du numérique et concentrer ses investissements sur le conseil et le digital dans ses marchés stratégiques, à savoir les services financiers, la défense & sécurité, l'aéronautique, l'espace et le secteur public.

Sopra Banking Software a été créée en 2012 en capitalisant sur des actifs progiciels bancaires issus de l'histoire de Sopra et de plusieurs acquisitions dans le domaine du core banking et des crédits spécialisés.

Sopra Banking Software compte plus de 650 clients dans le monde dont les 10 plus grandes banques européennes et la moitié des banques en Afrique. 250 banques en Europe utilisent les solutions de paiements de Sopra Banking Software.