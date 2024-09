A suivre aujourd'hui... Soitec

(AOF) - Un consortium européen de recherche et industriel dirigé par Soitec,spécialiste mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, a débuté ses travaux pour développer une future génération de semi-conducteurs haute fréquence à base de phosphure d'indium (InP). Le projet, d'une durée de trois ans, bénéficie d'un financement de l'Union européenne et d'un financement complémentaire des gouvernements français, suisse, allemand, suédois, néerlandais et belge.

Les 27 membres du consortium (dont fait partie STMicroelectronics), baptisé Move2THz, ont pour objectif de poser les fondations d'un solide écosystème européen d'approvisionnement et de fabrication de semi- conducteurs InP et de lever les freins à leur adoption à grande échelle, notamment le coût et la disponibilité des substrats avancés InP.

" Ce projet marque une étape clé dans l'intégration de technologies semi-conducteurs toujours plus performantes et efficaces en énergie. Ensemble, nous ouvrons la voie à des innovations basées sur le phosphure d'indium qui transformeront des secteurs aussi cruciaux que les télécommunications 6G, la photonique et l'intelligence artificielle. Plus encore, il incarne pleinement notre ambition commune de créer un écosystème européen solide et autonome, capable de relever les défis techniques et économiques de l'adoption à grande échelle de ces technologies de pointe", a déclaré Emmanuelle Bely, secrétaire générale de Soitec.

Les travaux ont débuté officiellement lors d'une réunion de lancement les 9 et 10 juillet au siège de Soitec à Bernin, en France.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.