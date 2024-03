A suivre aujourd'hui... Société de la Tour Eiffel

(AOF) - A périmètre constant et hors produit exceptionnel, les revenus locatifs bruts en 2023 de la Société de la Tour Eiffel augmentent de 3,5% à 83,1 millions d'euros, tirés à la hausse par l’effet des indexations (+5,2%). Sur cette période, le résultat d'exploitation courant est en baisse ressortant à 52,8 millions d'euros (contre 53,6 millions d'euros). "L’année 2023 a été résolument difficile pour le secteur de l’immobilier, pénalisé comme beaucoup d’autres par un environnement macro-économique instable et des taux d’intérêts élevés, particulièrement au second semestre", explique le groupe.

Après prise en compte des autres produits et charges, impôts et résultats des sociétés mises en équivalence, le résultat EPRA (résultat net courant) ressort à 45,8 millions d'euros, soit 1,95 euro par action (après prise en compte du coût des TSDI dans le résultat EPRA par action), ou 1,71 euro en retraitant le produit exceptionnel des couvertures de taux.

En réintégrant l'ensemble des ajustements de retraitements EPRA (dotations, reprises, résultat de cession, variations de valeur des instruments financiers), le groupe accuse une perte nette de 47,2 millions d'euros en 2023 contre un bénéfice net de 4 millions d'euros en 2022.

Le cash-flow courant s'établit pour la période à 33,7 millions d'euros soit 2,03 euros par action (dont 0,24 euro lié au produit exceptionnel de taux), contre 1,83 euro fin 2022.

Compte tenu des incertitudes macroéconomiques et des enjeux du portefeuille, le conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires de suspendre le dividende.

Pour 2024, Société de la Tour Eiffel veut "reconstituer ses cash-flows en améliorant le taux d'occupation et le taux de marge et retrouver une plus grande capacité distributive et une croissance pérenne".

